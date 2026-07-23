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Iran tuyên bố vẫn sản xuất tên lửa tại các cơ sở bí mật Mỹ chưa phát hiện được

Thứ Năm, 07:33, 23/07/2026
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VOV.VN - Iran tuyên bố vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa và UAV tại các cơ sở Mỹ chưa xác định được, khẳng định năng lực quốc phòng không bị gián đoạn.

Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cho biết nước này vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tại những cơ sở mà Mỹ chưa xác định được vị trí, bất chấp các cuộc không kích và giai đoạn ngừng bắn vừa qua.

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Tên lửa Fateh của Iran. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn IRNA, ông Shekarchi khẳng định ngay cả khi sở hữu các công nghệ và năng lực tình báo hiện đại, Mỹ vẫn chưa thể xác định được vị trí của một số cơ sở sản xuất tên lửa của Iran.

“Ngay cả vị trí của một số cơ sở sản xuất tên lửa của chúng tôi vẫn chưa được đối phương xác định, mặc dù họ có trong tay mọi công cụ tình báo và công nghệ tiên tiến. Họ không biết các cơ sở đó ở đâu”, ông Shekarchi nói.

Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Iran cũng nhấn mạnh hoạt động sản xuất UAV và tên lửa của nước này không bị gián đoạn trong thời gian xảy ra xung đột cũng như trong giai đoạn ngừng bắn. Ngành công nghiệp quốc phòng Iran vẫn duy trì hoạt động bình thường bất chấp các sức ép quân sự từ bên ngoài.

Xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại từ ngày 8/7. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Washington và Tehran ký biên bản ghi nhớ (MoU), Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào lãnh thổ Iran. Washington cho biết các cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả vụ tấn công một tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với Iran. Đáp lại, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Iran.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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