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Iran chưa cho phép thanh sát viên IAEA tiếp cận cơ sở hạt nhân

Thứ Hai, 18:11, 16/11/2026
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VOV.VN - Giới chức Iran ngày 16/11 khẳng định trước khi chiến tranh kết thúc, thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), sẽ không được phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị hư hại vì xung đột.

 

Tuyên bố trên truyền hình Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nêu rõ Tehran sẽ không cho phép thanh sát viên IAEA tới thị sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại, trước khi cuộc chiến Trung Đông kết thúc và Mỹ đáp ứng các điều kiện do Iran đặt ra.

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Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi (Ảnh: IRNA)

Tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày sau khi IAEA hối thúc Iran tiến hành các bước đi cần thiết về nối lại hoạt động thanh sát hạt nhân. IAEA cảnh báo việc các thanh sát viên của tổ chức này không thể xác minh được tình trạng vật liệu hạt nhân tại Iran trong hơn 1 năm qua, làm dấy lên hoài nghi và quan ngại sâu sắc về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran.

Ông Gharibabadi cho rằng việc IAEA yêu cầu thanh sát các cơ sở bị hư hại tại Iran, nhiều khả năng nhằm đánh giá hiệu quả của các loại vũ khí mà Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Iran.

Theo các báo cáo đáng tin cậy, ngoài nhà máy hạt nhân Bushehr ở phía Nam, hầu hết các cơ sở hạt nhân chủ chốt tại Iran đều bị hư hại trong 2 chiến dịch tập kích do Mỹ và Israel tiến hành, lần lượt vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026. Tháng 6/2025 cũng là thời điểm Quốc hội Iran thông qua luật về đình chỉ hợp tác với IAEA. Tehran cáo buộc IAEA đã không thực thi đầy đủ nghĩa vụ, bao gồm ngăn chặn Mỹ và Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran.

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Iran cam kết theo đuổi biện pháp ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 16/11 khẳng định nước này vẫn cam kết với giải pháp ngoại giao trong giải quyết xung đột với Mỹ. Tehran cũng tuyên bố chỉ tấn công căn cứ và cơ sở quân sự của Washington, kêu gọi các quốc gia láng giềng tổ chức đối thoại về hợp tác an ninh.

Bá Thi/VOV-Cairo
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