Iran chưa cho phép thanh sát viên IAEA tiếp cận cơ sở hạt nhân

Tuyên bố trên truyền hình Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nêu rõ Tehran sẽ không cho phép thanh sát viên IAEA tới thị sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại, trước khi cuộc chiến Trung Đông kết thúc và Mỹ đáp ứng các điều kiện do Iran đặt ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi (Ảnh: IRNA)

Tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày sau khi IAEA hối thúc Iran tiến hành các bước đi cần thiết về nối lại hoạt động thanh sát hạt nhân. IAEA cảnh báo việc các thanh sát viên của tổ chức này không thể xác minh được tình trạng vật liệu hạt nhân tại Iran trong hơn 1 năm qua, làm dấy lên hoài nghi và quan ngại sâu sắc về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran.

Ông Gharibabadi cho rằng việc IAEA yêu cầu thanh sát các cơ sở bị hư hại tại Iran, nhiều khả năng nhằm đánh giá hiệu quả của các loại vũ khí mà Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Iran.

Theo các báo cáo đáng tin cậy, ngoài nhà máy hạt nhân Bushehr ở phía Nam, hầu hết các cơ sở hạt nhân chủ chốt tại Iran đều bị hư hại trong 2 chiến dịch tập kích do Mỹ và Israel tiến hành, lần lượt vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026. Tháng 6/2025 cũng là thời điểm Quốc hội Iran thông qua luật về đình chỉ hợp tác với IAEA. Tehran cáo buộc IAEA đã không thực thi đầy đủ nghĩa vụ, bao gồm ngăn chặn Mỹ và Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran.