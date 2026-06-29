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Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại Doha vào 30/6

Thứ Hai, 21:05, 29/06/2026
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VOV.VN - Sáng sớm 29/6 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “Iran đã yêu cầu một cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày mai tại Doha!” và ông xác nhận phái đoàn Mỹ sẽ gặp phái đoàn Iran vào ngày 30/6.

Trưởng đoàn đàm phán Iran, Kazem Gharibabadi, trước đó nói với phóng viên rằng chưa có cuộc họp nào của nhóm làm việc kỹ thuật Mỹ - Iran được lên lịch trong tuần này. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN hôm 28/6 rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật liên quan đến bản ghi nhớ vẫn “đang diễn ra đúng kế hoạch” bất chấp vụ nổ súng gần đây.

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Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin ngoại giao am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết, các nhóm kỹ thuật đang làm việc để thực hiện thỏa thuận giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar trong “những ngày tới”.

“Các kênh liên lạc đã được thiết lập để giảm leo thang bất kỳ sự cố nào và các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến ​​sẽ tiếp tục”, nguồn tin nói.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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