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Mỹ và Iran hoãn đàm phán trong tuần này

Thứ Hai, 17:58, 29/06/2026
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VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 29/6 cho biết các cuộc họp của nhóm công tác kỹ thuật theo biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ chưa được lên lịch trong tuần này, theo hãng thông tấn Tasnim của Iran.

Trước đó, một nguồn thạo tin về các cuộc đàm phán nói với Reuters rằng các nhóm kỹ thuật của Iran và Mỹ, phụ trách việc triển khai biên bản ghi nhớ, sẽ gặp nhau trong vài ngày tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng cho biết các cuộc tham vấn giữa Iran và Qatar liên quan đến các cam kết của Mỹ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng các cuộc họp của nhóm công tác kỹ thuật tại Doha hiện vẫn chưa được xác nhận.

my va iran hoan dam phan trong tuan nay hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, ngày 17/6, Mỹ và Iran đã ký một biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm nhằm chấm dứt 4 tháng xung đột. Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí ngừng các hành động thù địch và mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mà khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua.

Thỏa thuận này cũng mở đường cho 60 ngày đàm phán chuyên sâu hơn về các vấn đề phức tạp như chương trình hạt nhân của Iran, dù hai bên vẫn đưa ra những mô tả khác nhau về nội dung đã thống nhất.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29/6 cho biết 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran bị phong tỏa tại Qatar sẽ được giải ngân và chuyển trả cho Tehran sau khi thỏa thuận đạt được. Ông cũng cho biết thỏa thuận gần đây đã giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ và hóa dầu của Iran, đồng thời gọi đây là “một chiến thắng to lớn của người dân Iran”.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
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