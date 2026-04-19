中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran

Chủ Nhật, 21:25, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà Trắng cho hay, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu chuyến đi đến Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran trong bối cảnh tình hình Hormuz vẫn rất căng thẳng.

Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào tối 20/4 để đàm phán với Iran, làm dấy lên hy vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​hết hạn trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang bế tắc về eo biển Hormuz.

phai doan my quay lai pakistan de dam phan voi iran hinh anh 1
Phó Tổng thống Mỹ Vance. Ảnh: Bloberg.

Triển vọng về các cuộc đàm phán sắp diễn ra, điều mà Iran chưa xác nhận ngay lập tức, xuất hiện khi các tàu vẫn không thể đi qua tuyến đường thủy quan trọng này giữa những lời đe dọa từ Iran và lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu đi đến và đi từ các cảng của Iran.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 19/4 cáo buộc Iran “vi phạm hoàn toàn” thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước vì đã bắn vào các tàu gần eo biển Hormuz, và nhắc lại lời đe dọa sẽ phá hủy các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu nước này không chấp nhận các điều khoản của ông.

Ông Trump vừa hứa hẹn vừa răn đe với Iran: “Chúng tôi đang đưa ra một Thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran”, ông đăng tải trên mạng xã hội. Ông viết: “Không còn là người tốt bụng nữa!”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP, Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Houthi dọa đóng cửa eo Bab el-Mandab; Iran xua đuổi tàu dầu định rời vịnh Ba Tư
Houthi dọa đóng cửa eo Bab el-Mandab; Iran xua đuổi tàu dầu định rời vịnh Ba Tư

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục gia tăng, lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay (19/4) cảnh báo có thể phong tỏa eo biển Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, nhằm đáp trả “sự hiếu chiến” của Mỹ.

Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để đàm phán với Iran, làm dấy lên hy vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​hết hạn trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang bế tắc về vấn đề eo biển Hormuz.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Tehran sẽ không giao nộp urani cho Mỹ

VOV.VN - Quan chức Iran này hôm 18/4 cho biết rằng Iran chưa sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ, viện dẫn việc Washington từ chối từ bỏ các yêu cầu “tối đa” về các vấn đề then chốt.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ