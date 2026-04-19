Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào tối 20/4 để đàm phán với Iran, làm dấy lên hy vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​hết hạn trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang bế tắc về eo biển Hormuz.

Triển vọng về các cuộc đàm phán sắp diễn ra, điều mà Iran chưa xác nhận ngay lập tức, xuất hiện khi các tàu vẫn không thể đi qua tuyến đường thủy quan trọng này giữa những lời đe dọa từ Iran và lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu đi đến và đi từ các cảng của Iran.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 19/4 cáo buộc Iran “vi phạm hoàn toàn” thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước vì đã bắn vào các tàu gần eo biển Hormuz, và nhắc lại lời đe dọa sẽ phá hủy các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu nước này không chấp nhận các điều khoản của ông.

Ông Trump vừa hứa hẹn vừa răn đe với Iran: “Chúng tôi đang đưa ra một Thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran”, ông đăng tải trên mạng xã hội. Ông viết: “Không còn là người tốt bụng nữa!”.

