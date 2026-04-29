Iran chuẩn bị đưa ra đề xuất mới về đàm phán hòa bình với Mỹ

Thứ Tư, 05:49, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/4, truyền thông quốc tế đưa tin Iran nhiều khả năng sẽ đưa ra một đề xuất sửa đổi về đàm phán hòa bình với Mỹ trong vài ngày tới. Ở chiều ngược lại, chính quyền Mỹ cùng ngày thông báo áp đặt trừng phạt với 35 thực thể và cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ hệ thống tài chính Iran. 

Theo các nguồn tin, đề xuất sửa đổi về đàm phán kết thúc chiến tranh với Mỹ, dự kiến được Iran trao cho nhà trung gian Pakistan trong cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Tuy nhiên, tiến trình này có thể diễn ra chậm hơn do những khó khăn liên quan việc tiếp cận và xin chỉ thị từ Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei, người có tiếng nói quyết định trong các đối sách lớn của Iran, bao gồm việc đàm phán với Mỹ.

Cuối tuần trước, Iran đã chuyển tới Mỹ, thông qua trung gian Pakistan, một khung đề xuất đàm phán 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung thảo luận thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Giai đoạn 2 xử lý vấn đề eo biển Hormuz và giai đoạn cuối là về chương trình hạt nhân Iran. Tehran khẳng định đàm phán sẽ chỉ được chuyển sang các giai đoạn tiếp theo, sau khi đạt được thỏa thuận ở các giai đoạn trước. Điều này đồng nghĩa vấn đề hạt nhân, mối quan tâm hàng đầu của Mỹ, chỉ có thể được giải quyết sau khi đạt được thỏa thuận về kết thúc hoàn toàn và vĩnh viễn xung đột, đồng thời thống nhất được các điều khoản liên quan eo Hormuz, bao gồm dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ với các cảng của Iran, cũng như xác lập quyền của Tehran trong quản lý eo Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt giữ tàu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Iran chưa đưa ra bình luận về việc điều chỉnh đề xuất khung đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 28/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik khẳng định Mỹ không còn ở vị thế áp đặt chính sách lên các quốc gia độc lập. Quan chức Iran nhấn mạnh Washington cần phải từ bỏ những yêu sách bất hợp pháp và vô lý trong hành xử quốc tế, bao gồm tiến trình đàm phán với Tehran.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, lãnh đạo các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ngày 28/4 đã tiến hành cuộc họp thượng đỉnh bất thường tại Jeddah, Saudi Arabia, để bàn biện pháp xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay tại khu vực. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các quốc gia GCC nhóm họp trực tiếp kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran hôm 28/2.

Tại Hội nghị, Tổng thư ký GCC Jasem al-Buwaidi đã lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước vùng Vịnh. Ông al-Buwaidi khẳng định các cuộc tấn công của Iran đã làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin giữa các nước GCC và Tehran, hối thúc Iran thực hiện các bước đi có trách nhiệm để giải quyết vấn đề này.

Bá Thi/VOV-Cairo
