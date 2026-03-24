Iran tuyên bố chiến sự sẽ tiếp diễn cho đến khi Tehran được bồi thường

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình hôm 23/3, ông Rezaei tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi “toàn bộ các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ và các bảo đảm quốc tế có tính ràng buộc pháp lý được thiết lập nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran”.

“Chúng tôi nhận thấy các lực lượng vũ trang đang triển khai các chiến dịch và hoạt động một cách mạnh mẽ. Dự án lãnh đạo của chúng tôi, với việc lựa chọn một nhà lãnh đạo mới, hiện đã đi vào ổn định dưới sự điều hành của ông ấy”, ông Rezaei nói.

Vị cố vấn này cho rằng “cuộc chiến trên thực tế đã kết thúc” từ hơn một tuần trước, đồng thời khẳng định “Mỹ sẵn sàng dừng lại và theo đuổi một lệnh ngừng bắn”. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “đã thúc đẩy việc tiếp tục chiến sự”. Ông Rezaei cũng nhận định rằng sau ngày thứ 15, “Mỹ đã hiểu rõ rằng không tồn tại con đường dẫn tới chiến thắng trong cuộc chiến này”.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đăng trên nền tảng X cho biết người dân Iran đang yêu cầu “trừng phạt hoàn toàn và thích đáng” đối với các “bên gây hấn”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công vào các cơ sở điện và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết bằng chữ in hoa rằng quyết định hoãn tấn công được đưa ra dựa trên “tinh thần và không khí” của các cuộc thảo luận giữa hai bên.

"Tôi rất vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm thoại rất tốt và hiệu quả trong hai ngày qua, liên quan đến việc giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch giữa hai bên tại Trung Đông".

Ông Trump cho biết, "dựa trên tinh thần và không khí của những cuộc trao đổi đó, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh hoãn mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra".