Iran tuyên bố chiến sự sẽ tiếp diễn cho đến khi Tehran được bồi thường

Thứ Ba, 05:22, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho biết cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Iran nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà nước này đã phải gánh chịu.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình hôm 23/3, ông Rezaei tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi “toàn bộ các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ và các bảo đảm quốc tế có tính ràng buộc pháp lý được thiết lập nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran”.

“Chúng tôi nhận thấy các lực lượng vũ trang đang triển khai các chiến dịch và hoạt động một cách mạnh mẽ. Dự án lãnh đạo của chúng tôi, với việc lựa chọn một nhà lãnh đạo mới, hiện đã đi vào ổn định dưới sự điều hành của ông ấy”, ông Rezaei nói.

iran tuyen bo chien su se tiep dien cho den khi tehran duoc boi thuong hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Vị cố vấn này cho rằng “cuộc chiến trên thực tế đã kết thúc” từ hơn một tuần trước, đồng thời khẳng định “Mỹ sẵn sàng dừng lại và theo đuổi một lệnh ngừng bắn”. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “đã thúc đẩy việc tiếp tục chiến sự”. Ông Rezaei cũng nhận định rằng sau ngày thứ 15, “Mỹ đã hiểu rõ rằng không tồn tại con đường dẫn tới chiến thắng trong cuộc chiến này”.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đăng trên nền tảng X cho biết người dân Iran đang yêu cầu “trừng phạt hoàn toàn và thích đáng” đối với các “bên gây hấn”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công vào các cơ sở điện và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết bằng chữ in hoa rằng quyết định hoãn tấn công được đưa ra dựa trên “tinh thần và không khí” của các cuộc thảo luận giữa hai bên.

"Tôi rất vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm thoại rất tốt và hiệu quả trong hai ngày qua, liên quan đến việc giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch giữa hai bên tại Trung Đông".

Ông Trump cho biết, "dựa trên tinh thần và không khí của những cuộc trao đổi đó, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh hoãn mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra".

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: cuộc chiến Iran Iran ra điều kiện Iran được bồi thường Trump hoãn tấn công eo biển Hormuz lãnh tụ tối cao Iran
Tin liên quan

Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ và Iran "cùng kiểm soát" eo biển Hormuz
Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ và Iran “cùng kiểm soát” eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Washington và Tehran đã đạt tiến triển đáng kể, làm dấy lên kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở lại, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang.

Iran bác tin đàm phán với Mỹ, dọa rải mìn trên toàn Vịnh Ba Tư
Iran bác tin đàm phán với Mỹ, dọa rải mìn trên toàn Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Iran bác bỏ thông tin đàm phán với Mỹ, đồng thời cảnh báo có thể rải mìn toàn bộ Vịnh Ba Tư nếu bị tấn công, khiến căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.

Ông Trump nói đã có đồng thuận 15 điểm với Iran
Ông Trump nói đã có đồng thuận 15 điểm với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington “rất quyết tâm đạt được thỏa thuận với Iran” sau các cuộc tiếp xúc mà ông mô tả là “căng thẳng nhưng mang tính xây dựng”, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang và thị trường toàn cầu biến động mạnh.

