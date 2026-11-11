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Iran có thể sản xuất 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng

Thứ Tư, 10:06, 11/11/2026
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VOV.VN - Một báo cáo tình báo phương Tây vừa tiết lộ rằng bất chấp tổn thất nặng nề do chiến dịch không kích của Mỹ và Israel, Iran vẫn có thể sản xuất được khoảng 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, bằng khoảng một nửa công suất trước khi chiến tranh nổ ra.

 

Theo truyền thông Arab, báo cáo do cựu chuyên gia phân tích của CIA (Mỹ) và hiện là nghiên cứu sinh khách mời tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh thuộc Đại học King’s College London (Anh), ông Jim Lamson thực hiện. Báo cáo cho rằng Iran hiện còn khoảng 1.700 tên lửa đạn đạo và Tehan vẫn đang tiếp tục sản xuất loại vũ khí tấn công uy lực này với công suất 50 quả mỗi tháng, bằng khoảng 50% công suất trước chiến tranh.  

iran co the san xuat 50 ten lua dan dao moi thang hinh anh 1
Tên lửa Iran trưng bày tại một công viên ở Tehran, ngày 31/1/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Dự báo là vậy, song ông Jim Lamson cùng nhiều chuyên gia phương Tây thừa nhận, rất khó để biết chính xác số tên lửa mà Iran đang sở hữu, do chưa thể xác định được quy mô kho vũ khí cũng như số tên lửa mà Tehran đã phóng trong thời gian qua.    

Trước đó, Bloomberg ước tính trong cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2, Iran đã bắn tổng cộng hơn 4.900 tên lửa hành trình có cánh dòng Shahed, cùng ít nhất 2.200 quả tên lửa đạn đạo. Còn theo tính toán của Israel, trước khi chiến tranh bùng phát, Iran có khoảng 2.500 quả tên lửa đạn đạo.

Bá Thi/VOV-Cairo
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