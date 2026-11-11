Iran bác tin đàm phán với Mỹ, yêu cầu đáp ứng 7 điều kiện

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei khẳng định thông tin về việc đàm phán Mỹ - Iran đang diễn ra là hoàn toàn bịa đặt. Tương tự, thông tin về việc Tehran đã nhất trí tổ chức đối thoại với Washington tại Doha, Qatar, cũng không đúng sự thật.

Ông Rezaei cho rằng Mỹ tung ra những tin đồn vô căn cứ nhằm tác động đến giá dầu thô và giảm nhẹ áp lực mà nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt. Người đứng đầu cơ quan an ninh quyền lực nhất Iran nêu rõ, để hòa đàm có thể diễn ra, Mỹ trước hết phải đáp ứng 7 điều kiện của Iran, trong đó có chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ bao vây, trừng phạt.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Mỹ và Iran đã nhất trí nối lại đàm phán tại Doha, dù thời điểm cụ thể chưa được ấn định. Một số báo cáo thậm chí khẳng định Tehran đã chấp nhận khôi phục hòa đàm để đổi lấy 8 tỷ USD tài sản bị đóng băng.

Liên quan đến tình hình thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10/11 thông báo có thêm một tàu chở dầu bị trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Như vậy, chỉ trong ngày 10/11, IRGC tuyên bố có ba tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Về hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz, dữ liệu phân tích hàng hải do S&P Global Energy công bố ngày 10/11 cho biết, trong tháng 10/2026, có tổng cộng 31 tàu chở LNG đi qua eo biển Hormuz, tăng mạnh so với 23 tàu trong tháng 9. Trong số này, 23 tàu nhận hàng tại cảng Ras Laffan của Qatar, 8 tàu được nạp khí tại đảo Das của UAE.

Theo S&P Global Energy, hoạt động vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz đã phục hồi, đạt khoảng 30% mức trước khi chiến tranh bùng phát vào cuối tháng 2/2026.