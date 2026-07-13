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Iran công bố thương vong trong đòn không kích mới nhất của Mỹ

Thứ Hai, 10:35, 13/07/2026
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VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong đòn tập kích mới nhất của quân đội Mỹ vào Iran hồi sáng sớm 13/7. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến mọi quốc gia cho phép Washington sử dụng không phận và lãnh thổ để phát động tấn công chống Iran.

Thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ mọi địa điểm khởi phát các đòn tấn công của Mỹ chống Iran, đều bị coi là mục tiêu trả đũa hợp pháp của Tehran. Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng trong khu vực không nên cho phép Mỹ hay bất kỳ bên thứ 3 nào khác, sử dụng lãnh thổ hay cơ sở vật chất, để phát động tấn công chống Iran. Việc cho phép bên thứ 3 sử dụng lãnh thổ tấn công Iran, không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn phải hứng chịu đòn trả đũa khốc liệt của các lực lượng vũ trang Iran.  

iran cong bo thuong vong trong don khong kich moi nhat cua my hinh anh 1
Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích ở Tehran, Iran, ngày 27/3/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ hai đêm liên tiếp tấn công chống Iran, viện cùng lý do Tehran đã nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Trong đó, đòn tập kích mới nhất được quân đội Mỹ tiến hành hồi sáng sớm nay, vài giờ sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tấn công 2 tàu hàng tại eo biển Hormuz với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa.   

Không chỉ có Mỹ, nhiều quốc gia khu vực và thế giới cũng lên án và chỉ trích gay gắt việc Iran tấn công tàu hàng tại eo Hormuz. Trong đó, bộ 3 châu Âu là Anh, Pháp và Đức (còn gọi là nhóm E3), tối qua đã ra tuyên bố chung, cực lực lên án việc Iran nhắm vào tàu thương mại ở tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuyên bố của E3 nhấn mạnh tấn công tàu hàng tại eo Hormuz cũng như tập kích vào các quốc gia trong khu vực, là hành vi liều lĩnh không thể chấp nhận được.

Bá Thi/VOV-Cairo
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