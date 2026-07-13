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Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran

Thứ Hai, 05:36, 13/07/2026
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VOV.VN - Sáng sớm nay (13/7), lực lượng Mỹ tuyên bố đã phát động đợt tấn công mới và là đợt thứ hai liên tiếp trong 24 giờ qua nhằm vào Iran.

Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết đợt tập kích mới nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhắm vào các thủy thủ và tàu thương mại lưu thông tự do qua eo biển Hormuz.

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Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Ảnh: Reuters

Truyền hình nhà nước Iran xác nhận các khu vực ven biển phía Nam nước này đã bị tập kích. Hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ đảo Qeshm, Jask, thành phố Sirik và cảng Bandar Abbas gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thương vong và mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố.

Đây là đêm thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công Iran. Trước đó, đêm 11/7, quân đội Mỹ đã phát động đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự tại Iran. CENTCOM khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới.

Iran chưa công bố biện pháp đáp trả đối với loạt cuộc không kích mới của Mỹ.

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Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh ác liệt, LHQ kêu gọi lập tức ngừng bắn

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi thực thi ngay một lệnh ngừng bắn tại vùng Vịnh trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh dữ dội ngày 12/7. Xung đột leo thang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn với những hệ lụy nghiêm trọng đối với khu vực và kinh tế toàn cầu.

Bá Thi/VOV-Cairo
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