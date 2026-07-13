Thời sự quốc tế sáng 13/7: Mỹ tấn công 140 mục tiêu Iran, giao tranh leo thang

Xem thêm: Phản ứng của Iran trước đòn không kích mới nhất từ Mỹ
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã nhất trí với một "thỏa thuận hoàn hảo" theo quan điểm của Washington trước khi xảy ra vụ việc liên quan đến một tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở cửa đối với các tàu thuyền quốc tế.
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VOV.VN - Ấn Độ và Pakistan hôm nay (13/7) tổ chức quốc tang để tưởng niệm cựu Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, người vừa qua đời ngày 12/7 ở tuổi 74.
VOV.VN - Ấn Độ và Pakistan hôm nay (13/7) tổ chức quốc tang để tưởng niệm cựu Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, người vừa qua đời ngày 12/7 ở tuổi 74.
VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan sáng nay (13/7) cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan, trong những năm gần đây.
VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan sáng nay (13/7) cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan, trong những năm gần đây.
VOV.VN - Tổng thống Litva Gitanas Nausėda mới đây cho biết NATO đã nhất trí mở rộng hoạt động tuần tra không phận Baltic thành nhiệm vụ phòng không của toàn Liên minh nhằm nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái ngày càng gia tăng trong khu vực.
VOV.VN - Tổng thống Litva Gitanas Nausėda mới đây cho biết NATO đã nhất trí mở rộng hoạt động tuần tra không phận Baltic thành nhiệm vụ phòng không của toàn Liên minh nhằm nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái ngày càng gia tăng trong khu vực.