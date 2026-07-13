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Thời sự quốc tế sáng 13/7: Mỹ tấn công 140 mục tiêu Iran, giao tranh leo thang

Thứ Hai, 08:24, 13/07/2026
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VOV.VN - Toàn cảnh quốc tế sáng 13/7 cập nhật những diễn biến nóng nhất thế giới: Mỹ mở chiến dịch tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran, giao tranh tiếp tục leo thang và lan rộng khắp vùng Vịnh; Tổng thống Donald Trump đáp trả lời đe dọa ám sát từ phía Iran...

Xem thêm: Phản ứng của Iran trước đòn không kích mới nhất từ Mỹ

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Ông Trump: Iran từng đồng ý với một "thỏa thuận hoàn hảo"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã nhất trí với một "thỏa thuận hoàn hảo" theo quan điểm của Washington trước khi xảy ra vụ việc liên quan đến một tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở cửa đối với các tàu thuyền quốc tế.

PV/VOV.VN
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