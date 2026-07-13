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Phản ứng của Iran trước đòn không kích mới nhất từ Mỹ

Thứ Hai, 07:11, 13/07/2026
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VOV.VN - Iran cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế sau các cuộc không kích nhằm vào nước này, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ các hoạt động quân sự chống Tehran đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 12/7 ra tuyên bố lên án các cuộc không kích của Mỹ trong vòng 24 giờ trước đó, cho rằng Washington đã vi phạm luật pháp quốc tế và những cam kết liên quan đến thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, chỉ 25 ngày sau khi ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến sự, Mỹ đã "vi phạm gần như toàn bộ các điều khoản" của thỏa thuận này.

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Mỹ mở đợt tấn công thứ ba nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters

Tehran cáo buộc Mỹ tấn công hạ tầng giao thông, tàu cá, sà lan chở hàng cùng các cơ sở và tòa nhà khí tượng của Iran, đồng thời cho rằng đây là những hành động cấu thành "tội ác chiến tranh nghiêm trọng". Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc quân đội Mỹ đã sử dụng lãnh thổ và các cơ sở của một số quốc gia nằm dọc bờ nam Vịnh Ba Tư để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Tehran cảnh báo mọi địa điểm được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ bị lực lượng vũ trang nước này coi là mục tiêu hợp pháp cho các đòn đáp trả mà họ gọi là "phòng vệ". Iran đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an buộc "các bên tiến hành hành động gây hấn cũng như những bên hỗ trợ và tạo điều kiện" phải chịu trách nhiệm.

Tối cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cho biết hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại nhiều địa điểm thuộc tỉnh Hormozgan, miền Nam nước này. Các vụ nổ được ghi nhận tại Jask, đảo Qeshm, Bandar Abbas và Sirik.

Văn phòng Quan hệ công chúng của chính quyền tỉnh Hormozgan cho biết, theo đánh giá ban đầu, chưa ghi nhận thương vong dân sự cũng như thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sinh và thương mại sau các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ.

Theo Đài truyền hình nhà nước IRIB,  mục tiêu của cuộc không kích tại huyện Sirik được cho là một tháp viễn thông, đây cũng từng là địa điểm bị tấn công trong các đợt không kích trước đó.

Trong khí đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lời Phó Tỉnh trưởng Khuzestan phụ trách an ninh và thực thi pháp luật Valiollah Hayati cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hai địa điểm gần thành phố Ahvaz, trung tâm của ngành công nghiệp dầu khí ở miền Nam Iran.

Theo ông Hayati, giới chức địa phương đang đánh giá mức độ thiệt hại sau các cuộc tấn công. Quan chức này sau đó cho biết thêm một cuộc không kích khác của Mỹ đã xảy ra tại huyện Andimeshk, nằm ở phía bắc thành phố Ahvaz.

Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh phía Mỹ tuyên bố đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran. Hiện phía Mỹ chưa công bố chi tiết về các mục tiêu của những đợt không kích mới.

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Giang Bùi/VOV.VN
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