  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran công bố vùng giám sát quản lý có kiểm soát tại eo biển Hormuz

Thứ Năm, 06:42, 21/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) ngày 20/5 thông báo thiết lập một vùng quản lý có kiểm soát bao trùm eo biển Hormuz, khẳng định quyền giám sát quản lý đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Trong tuyên bố đăng tải trên nền tảng X, cơ quan này nêu rõ: “Cộng hòa Hồi giáo Iran đã xác định ranh giới khu vực giám sát quản lý eo biển Hormuz như sau: Đường nối giữa Kuh Mobarak của Iran và phía Nam Fujairah thuộc UAE ở phía Đông eo biển, tới đường nối giữa điểm cuối đảo Qeshm của Iran và Umm al-Qaiwain của UAE ở phía Tây eo biển”.

Iran công bố vùng giám sát quản lý có kiểm soát tại eo biển Hormuz. Ảnh: X

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Tehran đang xúc tiến việc chính thức hóa cơ chế thu phí quá cảnh do nhà nước quản lý trong khuôn khổ hoạt động của PGSA.

Theo công ty tình báo hàng hải Windward AI, Iran đã xem xét khả năng áp mức phí lên tới 2 triệu USD đối với các tàu thuyền đi qua khu vực này.

Windward AI cũng cho biết các khoản thanh toán được đề xuất sẽ được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và thông qua các giao dịch bitcoin chuyển tới các ví điện tử được cho là có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Iran công bố eo biển Hormuz kiểm soát Hormuz cuộc chiến Iran an ninh hàng hải
Nga tiết lộ quan điểm của ban lãnh đạo mới ở Iran về vũ khí hạt nhân
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết ban lãnh đạo mới của Iran, cũng như các chính quyền tiền nhiệm, vẫn cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump hoãn lệnh tấn công Iran khi chỉ còn 1 giờ nữa là ra quyết định
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chỉ còn “một giờ nữa” là quyết định có tấn công Iran hay không vào hôm 19/5 trước khi ông được thuyết phục hoãn cuộc tấn công vài ngày.

Mỹ trừng phạt các thực thể có liên quan đến giao dịch ngoại tệ của Iran
VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 19/5 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty đổi ngoại tệ của Iran và 7 công ty khác mà Mỹ cho là bình phong giám sát các giao dịch thay mặt cho các ngân hàng Iran.

