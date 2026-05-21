Trong tuyên bố đăng tải trên nền tảng X, cơ quan này nêu rõ: “Cộng hòa Hồi giáo Iran đã xác định ranh giới khu vực giám sát quản lý eo biển Hormuz như sau: Đường nối giữa Kuh Mobarak của Iran và phía Nam Fujairah thuộc UAE ở phía Đông eo biển, tới đường nối giữa điểm cuối đảo Qeshm của Iran và Umm al-Qaiwain của UAE ở phía Tây eo biển”.

Iran công bố vùng giám sát quản lý có kiểm soát tại eo biển Hormuz. Ảnh: X

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Tehran đang xúc tiến việc chính thức hóa cơ chế thu phí quá cảnh do nhà nước quản lý trong khuôn khổ hoạt động của PGSA.

Theo công ty tình báo hàng hải Windward AI, Iran đã xem xét khả năng áp mức phí lên tới 2 triệu USD đối với các tàu thuyền đi qua khu vực này.

Windward AI cũng cho biết các khoản thanh toán được đề xuất sẽ được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và thông qua các giao dịch bitcoin chuyển tới các ví điện tử được cho là có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).