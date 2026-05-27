Iran đánh giá thấp khả năng bùng phát trở lại chiến tranh với Mỹ

Thứ Tư, 17:09, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp việc đàm phán ngoại giao chưa có đột phát và tình hình thực địa diễn biến phức tạp, quan chức cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 27/5 cho rằng khả năng nổ ra một cuộc chiến mới với Mỹ là không cao.

Nhận định được ông Mohammad Akbarzadeh, Phó phòng chính trị của hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra hôm nay (27/5) và được một số nguồn tin chính thức của Iran trích dẫn. 

Một tuyến phố ở thủ đô Tehran. Ảnh: AP

Theo truyền thông khu vực, đánh giá của quan chức Iran có phần bất ngờ, xét trong bối cảnh tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran vẫn chưa đạt được tiến triển hay đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận, trong khi thực địa vẫn diễn biến hết sức căng thẳng và phức tạp. Đêm 25/5, lực lượng Mỹ đã tập kích dữ dội vào loạt mục tiêu ở phía Nam Iran, trong đó có các trận địa tên lửa và tàu rải thủy lôi. Ngược lại, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái hiện đại MQ-9, đồng thời phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình tối tân F-35 của quân đội Mỹ. Đây được coi là lần đụng độ nghiêm trọng nhất giữa Mỹ và Iran, kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4. Nhiều đánh giá khi đó lo ngại lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề.

Về tình hình tại Iran, Cơ quan hàng không dân dụng Iran ngày 27/5 thông báo mở cửa hoạt động trở lại đối với sân bay quốc tế Tabriz ở khu vực Tây Bắc đất nước. Sân bay này cùng với hầu hết các sân bay trên toàn lãnh thổ Iran, đã bị đóng cửa ngay sau khi xung đột bùng phát hôm 28/2. Trước đó, Iran cũng đã khôi phục hoạt động của khoảng 20 sân bay, tương đương 40% tổng số cảng hàng không mà Tehran vận hành trước chiến tranh. Bên cạnh đó, đầu tuần này, Iran cũng đã khôi phục một phần hệ thống internet. Mạng internet của Iran cũng đã bị ngắt hoàn toàn khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2026.

Iran ra điều kiện 24 tỷ USD trước thỏa thuận hòa bình với Mỹ

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ USD được giải ngân, biến vấn đề tài chính trở thành nút thắt then chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa hai nước.

Bá Thi/VOV-Cairo
Iran cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5, Iran đã lên tiếng cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại của Iran.

VOV.VN - Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5, Iran đã lên tiếng cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại của Iran.

Vì sao ông Trump muốn gắn Hiệp định Abraham với thỏa thuận Iran?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhiều quốc gia Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham như một phần của tiến trình đàm phán với Iran. Động thái này đang gây tranh cãi khi giới phân tích cho rằng kế hoạch khó thành hiện thực trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục căng thẳng.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhiều quốc gia Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham như một phần của tiến trình đàm phán với Iran. Động thái này đang gây tranh cãi khi giới phân tích cho rằng kế hoạch khó thành hiện thực trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục căng thẳng.

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa quyết liệt eo biển Hormuz đã chặn tới 90% dòng dầu khí xuất khẩu của Iran cũng như chặn các chuyến hàng lương thực và linh kiện công nghiệp thiết yếu tới nước này. Nhưng Biển Caspi được cho là đã cứu nguy cho Iran trong hoàn cảnh khó khăn.

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa quyết liệt eo biển Hormuz đã chặn tới 90% dòng dầu khí xuất khẩu của Iran cũng như chặn các chuyến hàng lương thực và linh kiện công nghiệp thiết yếy tới nước này. Nhưng Biển Caspi được cho là đã cứu nguy cho Iran trong hoàn cảnh khó khăn.

