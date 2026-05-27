Iran đánh giá thấp khả năng bùng phát trở lại chiến tranh với Mỹ

Nhận định được ông Mohammad Akbarzadeh, Phó phòng chính trị của hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra hôm nay (27/5) và được một số nguồn tin chính thức của Iran trích dẫn.

Theo truyền thông khu vực, đánh giá của quan chức Iran có phần bất ngờ, xét trong bối cảnh tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran vẫn chưa đạt được tiến triển hay đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận, trong khi thực địa vẫn diễn biến hết sức căng thẳng và phức tạp. Đêm 25/5, lực lượng Mỹ đã tập kích dữ dội vào loạt mục tiêu ở phía Nam Iran, trong đó có các trận địa tên lửa và tàu rải thủy lôi. Ngược lại, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái hiện đại MQ-9, đồng thời phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình tối tân F-35 của quân đội Mỹ. Đây được coi là lần đụng độ nghiêm trọng nhất giữa Mỹ và Iran, kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4. Nhiều đánh giá khi đó lo ngại lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề.

Về tình hình tại Iran, Cơ quan hàng không dân dụng Iran ngày 27/5 thông báo mở cửa hoạt động trở lại đối với sân bay quốc tế Tabriz ở khu vực Tây Bắc đất nước. Sân bay này cùng với hầu hết các sân bay trên toàn lãnh thổ Iran, đã bị đóng cửa ngay sau khi xung đột bùng phát hôm 28/2. Trước đó, Iran cũng đã khôi phục hoạt động của khoảng 20 sân bay, tương đương 40% tổng số cảng hàng không mà Tehran vận hành trước chiến tranh. Bên cạnh đó, đầu tuần này, Iran cũng đã khôi phục một phần hệ thống internet. Mạng internet của Iran cũng đã bị ngắt hoàn toàn khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2026.