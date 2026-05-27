English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran ra điều kiện 24 tỷ USD trước thỏa thuận hòa bình với Mỹ

Thứ Tư, 06:44, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ USD được giải ngân, biến vấn đề tài chính trở thành nút thắt then chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa hai nước.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đưa ra yêu cầu này trong các cuộc gặp với giới chức Qatar tại Doha. Tehran khẳng định sẽ không tiến thêm bước nào trong tiến trình đàm phán nếu Washington chưa giải phóng ít nhất một nửa số tài sản bị đóng băng, tương đương 12 tỷ USD, ngay khi biên bản ghi nhớ được công bố. Phần còn lại phải được chuyển giao trong vòng 60 ngày tiếp theo.

iran ra dieu kien 24 ty usd truoc thoa thuan hoa binh voi my hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

“Yêu cầu của chúng tôi là giải phóng các tài sản bị đóng băng – không phải trong tương lai, mà là ngay lập tức. Không thể tiến hành đàm phán nếu Iran không giải ngân số tiền bị phong tỏa”, một quan chức Iran thân cận với các cuộc đàm phán cho biết.

Các tài sản mà Iran muốn được giải phóng chủ yếu là doanh thu dầu mỏ bị phong tỏa trong các ngân hàng nước ngoài suốt nhiều năm dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tổng giá trị tài sản bị đóng băng của Iran được cho là vượt quá 100 tỷ USD, bao gồm tiền mặt và một phần bất động sản, hiện nằm rải rác tại Hàn Quốc, Qatar, Iraq, Nhật Bản, Luxembourg, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức.

Do các hạn chế tài chính quốc tế liên quan tới lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, Tehran không thể chuyển số tiền này về nước dù đây là nguồn thu hợp pháp từ xuất khẩu dầu khí.

Theo các nguồn tin vùng Vịnh, Washington và các bên trung gian đang thảo luận về một “cơ chế tài chính phức tạp” nhằm bảo đảm dòng tiền không bị sử dụng cho chương trình hạt nhân hay các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, yêu cầu giải ngân hàng tỷ USD trước khi Tehran ký cam kết hạn chế lâu dài chương trình hạt nhân đang gây tranh cãi gay gắt tại Mỹ.

Nhiều đồng minh của Tổng thống Donald Trump cho rằng việc chấp nhận điều kiện của Iran chẳng khác nào “phần thưởng” cho Tehran sau cuộc đối đầu quân sự kéo dài nhiều tuần và các động thái gây áp lực tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược từng khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo.

“Đây là một thỏa thuận mà ông Trump rất khó chấp nhận", một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết. 

Vấn đề tài sản bị phong tỏa hiện đã trở thành nút thắt then chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt nhiều tháng bế tắc sau cuộc xung đột kéo dài 40 ngày giữa Iran và Mỹ. Theo các nguồn tin từ Tehran, bản ghi nhớ gồm 14 điểm do Pakistan và Qatar làm trung gian sẽ khó có thể đạt tiến triển nếu không giải quyết dứt điểm câu chuyện giải ngân các quỹ bị đóng băng của Iran.

Hãng tin Fars cho biết Washington trước đó từng đồng ý về nguyên tắc việc giải ngân một phần tài sản của Iran, nhưng sau đó lại rút lui ở giai đoạn thảo luận chi tiết về cơ chế thực hiện. Một nguồn tin được hãng dẫn lời cho rằng trước những gì đã từng xảy ra khiến Tehran không còn sẵn sàng tiếp tục đàm phán nếu thiếu những đảm bảo cụ thể và có thể kiểm chứng ngay lập tức.

Theo nhiều nguồn tin khu vực, Qatar đã đạt được một số bước tiến trong việc xây dựng cơ chế kỹ thuật phục vụ quá trình giải ngân. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định mọi cam kết vẫn chỉ nằm trên giấy cho tới khi số tiền thực sự được chuyển giao cho nước này.

hiep_dinh_abraham_1.jpg

Vì sao ông Trump muốn gắn Hiệp định Abraham với thỏa thuận Iran?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhiều quốc gia Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham như một phần của tiến trình đàm phán với Iran. Động thái này đang gây tranh cãi khi giới phân tích cho rằng kế hoạch khó thành hiện thực trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục căng thẳng.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: mỹ iran đàm phán hoà bình trung đông eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?
Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa quyết liệt eo biển Hormuz đã chặn tới 90% dòng dầu khí xuất khẩu của Iran cũng như chặn các chuyến hàng lương thực và linh kiện công nghiệp thiết yếu tới nước này. Nhưng Biển Caspi được cho là đã cứu nguy cho Iran trong hoàn cảnh khó khăn.

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

Yếu tố giúp Iran sinh tồn trước đòn phong tỏa khắc nghiệt của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa quyết liệt eo biển Hormuz đã chặn tới 90% dòng dầu khí xuất khẩu của Iran cũng như chặn các chuyến hàng lương thực và linh kiện công nghiệp thiết yếu tới nước này. Nhưng Biển Caspi được cho là đã cứu nguy cho Iran trong hoàn cảnh khó khăn.

Shahed-136 – mẫu UAV thay đổi thực tiễn chiến trường của Iran
Shahed-136 – mẫu UAV thay đổi thực tiễn chiến trường của Iran

VOV.VN - Dòng máy bay không người lái Shahed do Iran phát triển xuất hiện ngày càng nhiều ở các cuộc xung đột trên thế giới. Hiệu quả tác chiến cùng lợi thế chi phí khiến các cường quốc phải nghiên cứu ngược kỹ thuật chế tạo loại vũ khí này.

Shahed-136 – mẫu UAV thay đổi thực tiễn chiến trường của Iran

Shahed-136 – mẫu UAV thay đổi thực tiễn chiến trường của Iran

VOV.VN - Dòng máy bay không người lái Shahed do Iran phát triển xuất hiện ngày càng nhiều ở các cuộc xung đột trên thế giới. Hiệu quả tác chiến cùng lợi thế chi phí khiến các cường quốc phải nghiên cứu ngược kỹ thuật chế tạo loại vũ khí này.

Mỹ có thể cần thêm vài ngày để đạt thỏa thuận với Iran
Mỹ có thể cần thêm vài ngày để đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington và Tehran có thể cần thêm thời gian để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Mỹ có thể cần thêm vài ngày để đạt thỏa thuận với Iran

Mỹ có thể cần thêm vài ngày để đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington và Tehran có thể cần thêm thời gian để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Nóng thế giới ngày 27/5: Mỹ bất ngờ ra đòn tấn công Iran giữa lệnh ngừng bắn
Nóng thế giới ngày 27/5: Mỹ bất ngờ ra đòn tấn công Iran giữa lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar; Nga cảnh báo tấn công có hệ thống vào Kiev; Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu…

Nóng thế giới ngày 27/5: Mỹ bất ngờ ra đòn tấn công Iran giữa lệnh ngừng bắn

Nóng thế giới ngày 27/5: Mỹ bất ngờ ra đòn tấn công Iran giữa lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar; Nga cảnh báo tấn công có hệ thống vào Kiev; Vòm nhiệt khổng lồ "thiêu đốt" Tây Âu…

Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, tàu chở dầu phát nổ tại vịnh Oman
Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, tàu chở dầu phát nổ tại vịnh Oman

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu Mỹ tiếp tục hành vi gây hấn. Cảnh báo được đưa ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ thông báo đã tập kích một số tàu và trận địa tên lửa của Iran với mục đích tự vệ.

Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, tàu chở dầu phát nổ tại vịnh Oman

Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, tàu chở dầu phát nổ tại vịnh Oman

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu Mỹ tiếp tục hành vi gây hấn. Cảnh báo được đưa ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ thông báo đã tập kích một số tàu và trận địa tên lửa của Iran với mục đích tự vệ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ