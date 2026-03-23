Israel không kích trung tâm thủ đô Tehran

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã có các “cuộc đàm phán hiệu quả” nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Iran không kích thủ đô Tehran. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nhiều địa điểm trên khắp thủ đô Tehran đã trở thành mục tiêu trong đợt tấn công mới nhất. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Iran cho biết, lực lượng cứu hộ đang “tìm kiếm dưới đống đổ nát của một tòa nhà dân cư ở Tehran để tìm một đứa trẻ”, cho thấy thiệt hại dân sự có thể đã xảy ra.

Về phía Tehran, Iran tiếp tục bác bỏ thông tin về bất kỳ cuộc đối thoại nào với Mỹ. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này khẳng định không tồn tại các kênh đàm phán như phía Mỹ đề cập.

Trong một diễn biến liên quan, ông Trump cho biết, Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự nhằm vào cơ sở điện lực và hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.