Israel không kích trung tâm thủ đô Tehran

Thứ Hai, 20:59, 23/03/2026
VOV.VN - Quân đội Israel hôm 23/3 cho biết đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu mà họ cho là của chính quyền Iran tại khu vực trung tâm Tehran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã có các “cuộc đàm phán hiệu quả” nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Iran không kích thủ đô Tehran. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nhiều địa điểm trên khắp thủ đô Tehran đã trở thành mục tiêu trong đợt tấn công mới nhất. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Iran cho biết, lực lượng cứu hộ đang “tìm kiếm dưới đống đổ nát của một tòa nhà dân cư ở Tehran để tìm một đứa trẻ”, cho thấy thiệt hại dân sự có thể đã xảy ra.

Về phía Tehran, Iran tiếp tục bác bỏ thông tin về bất kỳ cuộc đối thoại nào với Mỹ. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này khẳng định không tồn tại các kênh đàm phán như phía Mỹ đề cập.

Trong một diễn biến liên quan, ông Trump cho biết, Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự nhằm vào cơ sở điện lực và hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mỹ tạm hoãn tấn công nhà máy điện và hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc “đàm thoại hiệu quả” vào cuối tuần qua. Ông đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công vào các cơ sở điện và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm

VOV.VN - Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm như một điều kiện để hướng tới hòa bình.

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

