Iran đẩy mạnh tấn công Israel và các cơ sở của Mỹ ở Vùng Vịnh

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chiều 5/4 tuyên bố đã phát động làn sóng tấn công thứ 96 thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel cùng các cơ sở của Mỹ trong khu vực.

Trong đó, giai đoạn 1 của làn sóng nhằm vào nhà máy lọc dầu dành cho tiêm kích của Israel tại thành phố cảng Haifa; các cơ sở thuộc 2 tập đoàn Exxon và Chevron của Mỹ đặt tại khu vực Habshan, UAE; các cơ sở hóa chất Mỹ ở Al-Ruwais, UAE; cơ sở hóa chất Mỹ ở Sitra, Bahrain, và cơ sở hóa chất tại Shuaiba, Kuwait. Thông tin về giai đoạn 2 của đợt tập kích chưa được công bố.

Truyền thông Israel chiều 5/4 xác nhận, tên lửa của Iran đã gây thiệt hại tại khu công nghiệp Neot Hovav ở Beersheba, phía Nam Israel. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu xung đột, tên lửa Iran nhắm vào khu công nghiệp trọng yếu Neot Hovav.

Tại UAE, giới chức thủ đô Abu Dhabi cho biết một cuộc tấn công của Iran đã gây cháy lớn tại nhà máy hóa chất bên trong thành phố công nghiệp Ruwais, phía Tây Bắc UAE. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường để dập lửa.

Tại Kuwait, Tập đoàn dầu khí Nhà nước Kuwait thông báo máy bay không người lái của Iran đã đánh trúng và gây cháy lớn tại khu liên hợp dầu mỏ Shuwaikh. Tương tự, công ty Năng lượng Nhà nước Bahrain cũng báo cáo một kho chứa dầu của công ty này đã bị máy bay không người lái của Iran tập kích và gây cháy dữ dội hồi sáng 5/4.

Về vấn đề eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman ngày 5/4 xác nhận các quan chức ngoại giao cấp cao và chuyên gia của Oman và Iran đã tiến hành gặp gỡ và thảo luận về một số đề xuất liên quan vấn đề đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lưu thông qua eo Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được công bố.

Trước đó, hồi trong tuần, Iran thông báo đang cùng Oman xây dựng một Nghị định thư về phối hợp giám sát và điều hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới bị Iran phong tỏa từ đầu xung đột.