Iran đẩy mạnh tấn công Israel và các cơ sở của Mỹ ở Vùng Vịnh

Chủ Nhật, 23:51, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/4, ngày thứ 37 của xung đột, Iran thông báo đã phát động làn sóng tấn công trả đũa mới nhằm vào Israel cùng các tài sản của Mỹ trong khu vực.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chiều 5/4 tuyên bố đã phát động làn sóng tấn công thứ 96 thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel cùng các cơ sở của Mỹ trong khu vực.

Trong đó, giai đoạn 1 của làn sóng nhằm vào nhà máy lọc dầu dành cho tiêm kích của Israel tại thành phố cảng Haifa; các cơ sở thuộc 2 tập đoàn Exxon và Chevron của Mỹ đặt tại khu vực Habshan, UAE; các cơ sở hóa chất Mỹ ở Al-Ruwais, UAE; cơ sở hóa chất Mỹ ở Sitra, Bahrain, và cơ sở hóa chất tại Shuaiba, Kuwait. Thông tin về giai đoạn 2 của đợt tập kích chưa được công bố.

Truyền thông Israel chiều 5/4 xác nhận, tên lửa của Iran đã gây thiệt hại tại khu công nghiệp Neot Hovav ở Beersheba, phía Nam Israel. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu xung đột, tên lửa Iran nhắm vào khu công nghiệp trọng yếu Neot Hovav.

iran day manh tan cong israel va cac co so cua my o vung vinh hinh anh 1
Người dân Israel tham gia cuộc biểu tình phản chiến ở Tel Aviv. Ảnh Reuters

Tại UAE, giới chức thủ đô Abu Dhabi cho biết một cuộc tấn công của Iran đã gây cháy lớn tại nhà máy hóa chất bên trong thành phố công nghiệp Ruwais, phía Tây Bắc UAE. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường để dập lửa.

Tại Kuwait, Tập đoàn dầu khí Nhà nước Kuwait thông báo máy bay không người lái của Iran đã đánh trúng và gây cháy lớn tại khu liên hợp dầu mỏ Shuwaikh. Tương tự, công ty Năng lượng Nhà nước Bahrain cũng báo cáo một kho chứa dầu của công ty này đã bị máy bay không người lái của Iran tập kích và gây cháy dữ dội hồi sáng 5/4.

Về vấn đề eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman ngày 5/4 xác nhận các quan chức ngoại giao cấp cao và chuyên gia của Oman và Iran đã tiến hành gặp gỡ và thảo luận về một số đề xuất liên quan vấn đề đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lưu thông qua eo Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được công bố.

Trước đó, hồi trong tuần, Iran thông báo đang cùng Oman xây dựng một Nghị định thư về phối hợp giám sát và điều hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới bị Iran phong tỏa từ đầu xung đột.

Bá Thi/VOV-Ai Cập
Tin liên quan

Truyền thông Iran công bố hình ảnh mảnh vỡ máy bay sau chiến dịch cứu hộ của Mỹ

VOV.VN - Video và hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các mảnh vỡ máy bay bị cháy rụi tại khu vực phía nam tỉnh Esfahan, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã giải cứu một thành viên phi hành đoàn từ một máy bay chiến đấu bị bắn rơi.

VOV.VN - Video và hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các mảnh vỡ máy bay bị cháy rụi tại khu vực phía nam tỉnh Esfahan, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã giải cứu một thành viên phi hành đoàn từ một máy bay chiến đấu bị bắn rơi.

Ông Trump nhắc lại tối hậu thư về Hormuz, Iran vẫn tuyên bố cứng rắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm qua (4/4) lại đưa ra tối hậu thư sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nếu không đạt được thoả thuận mở lại eo biển Hormuz. Đáp lại, Iran cảnh báo "cánh cửa địa ngục sẽ mở ra" nếu cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm qua (4/4) lại đưa ra tối hậu thư sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nếu không đạt được thoả thuận mở lại eo biển Hormuz. Đáp lại, Iran cảnh báo "cánh cửa địa ngục sẽ mở ra" nếu cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.

Iran đánh giá cao Pakistan, chưa bao giờ từ chối đàm phán tại Islamabad

VOV.VN - Hôm qua (4/4), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan, đồng thời khẳng định Tehran chưa từng từ chối đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa giải tại Islamabad nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.

VOV.VN - Hôm qua (4/4), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan, đồng thời khẳng định Tehran chưa từng từ chối đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa giải tại Islamabad nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.

