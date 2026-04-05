Ông Trump nhắc lại tối hậu thư về Hormuz, Iran vẫn tuyên bố cứng rắn

Chủ Nhật, 17:25, 05/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm qua (4/4) lại đưa ra tối hậu thư sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nếu không đạt được thoả thuận mở lại eo biển Hormuz. Đáp lại, Iran cảnh báo "cánh cửa địa ngục sẽ mở ra" nếu cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.

Một chỉ huy cấp cao của Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ hoặc Israel vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ vấp phải các cuộc tấn công "tàn khốc và liên tục" vào tất cả các tài sản quân sự của Mỹ ở Tây Á và cơ sở hạ tầng của Israel.

Tên lửa Iran phá hủy nhà cửa ở Israel. Ảnh: AP.

Thực tế, Mỹ và đồng minh Israel trong 6 tuần chiến sự vừa qua được cho là đã tấn công vào nhiều cơ sở dân sự và mới đây nhất là cây cầu B1 đang xây dựng ở phía bắc Iran, khiến ít nhất 8 thường dân thiệt mạng và 95 người khác bị thương.

Cầu B1, nằm ở thủ phủ tỉnh Karaj, là một trong những cây cầu cao nhất ở Trung Đông với chiều cao hơn 136m và là một trong những dự án cơ sở hạ tầng phức tạp nhất đang được thực hiện ở Iran.

Qua thống kê kể từ khi xung đột bùng nổ, 25 công ty dược phẩm ở Iran đã bị tấn công trực tiếp hoặc gián tiếp.

Sau khi trường đại học Shahid Beheshti ở phía bắc Tehran bị tấn công, Bộ trưởng Khoa học Iran Hossein Simaee Sarraf hôm qua cho rằng chính Mỹ và Israel thuộc về "Thời kỳ đồ đá": “Ban đầu, họ ám sát các giáo sư của chúng tôi nhưng giờ đây, họ bắt đầu nhắm mục tiêu và phá hủy cơ sở hạ tầng khoa học. Tôi đã từng nói rằng việc phá hủy các tòa nhà không phá hủy được cấu trúc khoa học ở Iran. Cấu trúc khoa học ở Iran bắt nguồn sâu xa từ lịch sử. Chính họ thuộc về thời kỳ đồ đá vì đã tấn công các cơ sở khoa học. Một quốc gia văn minh, một chính phủ văn minh không bao giờ nhắm mục tiêu vào các cơ sở tri thức, phòng thí nghiệm hay trung tâm nghiên cứu”.

Nguy hiểm hơn, tuần trước, Tổng thống Trump đe dọa xóa sổ tất cả nhà máy điện, mỏ dầu, và các nhà máy khử muối của Iran. Do khan hiếm nước ngọt, các nhà máy khử muối mang tính sống còn với các quốc gia vùng Vịnh và nếu những cơ sở này bị phá huỷ, có thể châm ngòi cuộc trả đũa của Iran vào các cơ sở tương tự tại Trung Đông và khi đó, thảm họa nhân đạo sẽ vô cùng lớn ở khắp khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqhchi tuyên bố các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự sẽ không thể ép Iran phải đầu hàng. Luật nhân đạo quốc tế, gồm các điều khoản của Công ước Geneva, cấm nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, phục vụ sự sống còn của dân thường, bao gồm hạ tầng cung cấp nước. Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự có thể cấu thành "tội ác chiến tranh".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo các bên chấm dứt ngay mọi ý định tấn công vào các cơ sở dân sự: “Mỗi ngày cuộc chiến tiếp diễn, nỗi đau khổ của con người càng gia tăng. Mức độ tàn phá ngày càng lớn. Các cuộc tấn công bừa bãi ngày càng gia tăng. Việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ngày càng nhiều. Và những mối nguy hiểm đối với thế giới của chúng ta ngày càng lớn”.

Trần Nga/VOV1
Tag: Tối hậu thư ông Trump yêu cầu mở lại eo biển Hormuz xung đột Iran Mỹ
Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15
Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Hãng tin Tasnim hôm 5/4 dẫn nguồn Vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, một số "máy bay của đối thủ" đã bị phá hủy trong quá trình chiến dịch giải cứu phi công Mỹ trong một chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran.

Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran
Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran

VOV.VN - Viên phi công thứ 2 của máy bay Mỹ F-15E (bị bắn rơi trên bầu trời Iran) đã được tìm thấy và đang được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm sau một cuộc đấu súng với lực lượng địa phương.

Thông tấn Kuwait: UAV Iran tấn công trụ sở các bộ, tập đoàn và nhà máy điện
Thông tấn Kuwait: UAV Iran tấn công trụ sở các bộ, tập đoàn và nhà máy điện

VOV.VN - Sáng 5/4, hãng thông tấn nhà nước Kuwait đưa tin, UAV Iran đã tấn công trụ sở các bộ trong chính phủ Kuwait, trụ sở tập đoàn dầu khí nước này và các nhà máy điện và khử muối, gây thiệt hại đáng kể.

