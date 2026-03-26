Nóng thế giới ngày 26/3: Mỹ tăng áp lực quân sự, Iran đẩy mạnh tập kích tên lửa

Mỹ đề xuất kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột với Iran: Theo The New York Times, Mỹ đã gửi tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình Channel 12 của Israel dẫn các nguồn tin cho biết Washington đang đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng để thảo luận kế hoạch này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin am hiểu vấn đề xác nhận với Reuters rằng Mỹ đã chuyển đề xuất tới Iran, song không tiết lộ chi tiết. Theo truyền thông Israel, nội dung kế hoạch có thể bao gồm việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Iran, chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và mở lại Eo biển Hormuz. Ông Trump cũng cho biết Iran đã đưa ra một nhượng bộ “có giá trị lớn” liên quan đến lĩnh vực năng lượng phi hạt nhân và Eo biển Hormuz, song không nêu rõ chi tiết.

Ông Trump: Iran đã tặng Mỹ “một món quà” rất lớn liên quan đến Hormuz: Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ đến một cử chỉ thiện chí từ phía Iran khi trao cho Mỹ những gì mà ông mô tả là một “món quà” bí ẩn, cho rằng “món quà này” đã giúp ích cho các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Họ đã tặng chúng tôi một món quà, và món quà đó đã đến hôm nay. Đó là một món quà rất lớn, trị giá một số tiền khổng lồ, và tôi sẽ không nói cho các bạn biết món quà đó là gì, nhưng đó là một phần thưởng rất quan trọng”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 24/3.

Quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ: Người phát ngôn quân đội Iran ngày 25/3 đã bác bỏ thông tin nước này đang đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hai bên đang đối thoại.

Trong một video ghi sẵn được phát trên truyền hình nhà nước, Trung tá Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran đặt câu hỏi: “Phải chăng những mâu thuẫn nội bộ của các ông đã đến mức phải tự đàm phán với chính mình?”. “Điều mà các ông từng gọi là sức mạnh chiến lược giờ đã trở thành thất bại chiến lược. Một quốc gia tự nhận là siêu cường toàn cầu lẽ ra đã thoát khỏi tình thế này nếu có thể. Đừng biến thất bại của mình thành một thỏa thuận. Kỷ nguyên của những lời hứa suông đã chấm dứt”, ông Zolfaghari nhấn mạnh.

Iran nghi ngờ đề xuất đàm phán của Mỹ là cái bẫy: Theo nguồn tin của Axios, phía Iran cho rằng đề xuất của Mỹ về việc tổ chức đàm phán tại Islamabad (Pakistan) có thể là một "cái bẫy”.

Các nguồn tin cho biết việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn đã làm gia tăng nghi ngờ tại Tehran về thiện chí thực sự của Washington. Đại diện của Iran đã thông báo với các bên trung gian gồm Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ rằng các động thái quân sự của Mỹ, cùng với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng cường đáng kể binh lực, “đã khiến họ nghi ngờ rằng đề xuất đàm phán hòa bình chỉ là một chiêu đánh lừa”. Phía Iran cũng nhấn mạnh họ “không muốn bị lừa thêm lần nữa”, khi các cuộc tấn công nhằm vào nước này hồi tháng 6/2025 và ngày 28/2 vừa qua đều diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

Iran muốn đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance: Theo các nguồn tin khu vực, Iran đã phát tín hiệu tới chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng nước này không muốn nối lại các cuộc đàm phán với Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống là Jared Kushner, mà ưu tiên tiếp xúc với Phó Tổng thống JD Vance.

Thông điệp này được chuyển qua các kênh hậu trường tới phía Mỹ, cho thấy Tehran cho rằng các cuộc thảo luận có sự tham gia của ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ khó đạt hiệu quả, do thiếu lòng tin sau khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ, dẫn tới việc Israel và Mỹ tiến hành hành động quân sự. Các nguồn tin nhận định, so với ông Witkoff, Kushner và thậm chí cả Ngoại trưởng Marco Rubio, ông Vance được nhìn nhận là có lập trường mềm mỏng hơn đối với mục tiêu chấm dứt xung đột. Phía Iran cho rằng ông Vance “sẽ hướng tới việc nhanh chóng khép lại cuộc chiến”.

Một vụ phóng tên lửa của Iran. (Ảnh: Tasnim).

Iran tăng gấp đôi tập kích tên lửa; Saudi Arabia hối thúc Mỹ tiếp tục chiến tranh: Hôm 24/3, ngày thứ 25 của xung đột, cả Israel và Iran cùng đẩy mạnh các cuộc tấn công về phía đối phương. Trong đó, Iran tăng hơn gấp đôi số cuộc tập kích tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại khu vực. Truyền thông Israel cho biết, đến đêm 24/3, Iran đã tiến hành 12 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel, nhiều hơn gấp đôi số cuộc tập kích một ngày trước đó. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa mang đạn chùm và loại mang một đầu đạn cỡ lớn duy nhất.

Trong khi đó, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cuộc chiến đang tiến hành chống Iran. Nguồn tin khẳng định, trong nhiều lần điện đàm với Tổng thống Trump hồi tuần trước, Thái tử bin Salman đề nghị Mỹ duy trì tấn công vào Iran, cho đến khi chính quyền Tehran sụp đổ.

Mỹ gia tăng áp lực quân sự, điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông: Lầu Năm Góc được cho là sẽ điều thêm hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 – lực lượng tinh nhuệ của Lục quân Mỹ tới Trung Đông, theo hai nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters ngày 24/3.

Mỹ điều khí tài quân sự tới Trung Đông. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, dù Tổng thống Donald Trump vẫn đề cập khả năng đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Trước đó, Reuters hôm 18/3 đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ, qua đó mở rộng các phương án, bao gồm khả năng đưa lực lượng vào lãnh thổ Iran. Nếu xảy ra, đây sẽ là bước leo thang đáng kể, trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ tư và gây biến động mạnh trên thị trường toàn cầu.

Israel không tham gia đàm phán Mỹ - Iran, tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự: Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc khẳng định Tel Aviv không liên quan tới các cuộc tiếp xúc được cho là sắp diễn ra giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự vẫn đang được duy trì.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cho biết, Israel không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào được cho là sẽ diễn ra giữa Mỹ và Iran trong tuần này tại Pakistan. “Tính đến thời điểm hiện tại, Israel không tham gia vào các cuộc thảo luận đó”, ông Danon phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 24/3 (theo giờ địa phương).

Israel không kích hàng loạt mục tiêu tại Thủ đô Beirut của Lebanon: Ngày 24/3, Israel đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích vào Thủ đô Beirut của Lebanon, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Trong khi đó, vụ phóng tên lửa của Hezbollah vào miền Bắc Israel cũng khiến 1 người thiệt mạng. Theo Bộ Y tế Lebanon, cuộc không kích của Israel tại khu vực Bshamoun, phía Đông Nam Thủ đô Beirut đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Đây là khu vực nơi đa số người Druze sinh sống, nằm ngoài các thành trì truyền thống của Hezbollah.

Australia phản đối Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon: Ngoại trưởng Australia Penny Wong, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa’ar tối 25/3, nhấn mạnh quan điểm của Canberra không muốn Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon.

Theo truyền thông Australia, trong cuộc điện đàm Ngoại trưởng Wong cũng bày tỏ lo ngại xung đột lan sang Lebanon và lên án các cuộc tấn công của Iran cũng như tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezadel Smotrich kêu gọi sáp nhập miền Nam Lebanon vào nước này.

Tuyên bố mà Ngoại trưởng Wong đưa ra sau cuộc điện đàm khẳng định nước này “hết sức lo ngại trước sự leo thang xung đột ở Lebanon và việc hơn 1 triệu thường dân thiệt mạng và phải rời bỏ nhà cửa”. Tuyên bố khẳng định “sự ủng hộ của Australia đối với chủ quyền của Lebanon và không muốn thấy Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon”.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng: Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và chiến sự Iran gây nhiều tranh cãi.

Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống 36%, so với mức 40% trong khảo sát tuần trước. Kết quả khảo sát cho thấy quan điểm của người dân Mỹ xấu đi đáng kể liên quan đến chi phí sinh hoạt, khi giá xăng tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ cuối tháng 2, trong khi chỉ 25% người được hỏi ủng hộ cách xử lý vấn đề này.