Iran tuyên bố chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iran tối thứ 25/3, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã bác bỏ khả năng tồn tại các cuộc tiếp xúc với Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng, cho đến thời điểm hiện tại, Tehran chưa từng tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với phía mà họ coi là đối thủ, và lập trường này cũng sẽ không thay đổi trong tương lai gần.

“Cho đến nay, chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra với kẻ thù, và chúng tôi cũng không có kế hoạch đàm phán", ông nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại cuộc họp báo hôm 25/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết lực lượng Mỹ “đã tiến rất gần tới việc hoàn tất các mục tiêu cốt lõi” của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc tiếp xúc với Tehran vẫn đang diễn ra theo hướng “hiệu quả”. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng những hành động quân sự bổ sung hoàn toàn có thể được triển khai nếu tiến trình này không đạt kết quả.

Bà Leavitt nhấn mạnh: "Nếu Iran không chấp nhận thực tế hiện tại, không thừa nhận việc đã thất thế về mặt quân sự, thì Tổng thống Donald Trump sẽ đảm bảo rằng họ phải đối mặt với những đòn đáp trả mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Dù vậy, bà Leavitt từ chối tiết lộ chi tiết về nội dung các cuộc đàm phán, cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm và vẫn đang trong quá trình xử lý. Bà xác nhận rằng kế hoạch 15 điểm được cho là do Mỹ đề xuất có “một số yếu tố đúng”, song cũng lưu ý rằng không ít thông tin được lan truyền là “chưa hoàn toàn chính xác”.

“Tôi sẽ không thay mặt tổng thống tiến hành đàm phán tại bục phát biểu này", bà Leavitt nói. “Những gì tôi có thể khẳng định là các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn".

Về phần mình, ông Trump cho biết Washington đang tiến hành đàm phán với Tehran nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh. Tuy nhiên, phía Iran cũng đã đưa ra những tuyên bố mang tính thách thức, làm gia tăng mức độ căng thẳng.