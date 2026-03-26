Mỹ tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh hơn nếu Iran không chấp nhận thất bại

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 25/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh Iran còn “một cơ hội nữa” để hợp tác với chính quyền Mỹ, đồng thời cảnh báo nếu Tehran tiếp tục từ chối thỏa thuận, ông Trump sẽ bảo đảm Iran phải hứng chịu những đòn tấn công mạnh hơn.

“Tổng thống Trump không nói suông và ông ấy sẵn sàng giáng một đòn chí mạng. Iran không nên tính toán sai lầm một lần nữa. Sai lầm lần trước đã khiến họ mất đi giới lãnh đạo cấp cao, hải quân, không quân và hệ thống phòng không. Bất kỳ bạo lực nào sau thời điểm này sẽ là do Iran từ chối hiểu rằng họ đã bị đánh bại và từ chối đạt được thỏa thuận", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Bà Leavitt cho biết, các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra và được Nhà Trắng đánh giá là “hiệu quả”. Tuy nhiên, bà bác bỏ việc xác nhận đầy đủ các thông tin truyền thông gần đây về một “kế hoạch 15 điểm” do Washington được cho là đã gửi cho Tehran nhằm chấm dứt chiến sự. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, một số chi tiết trên báo chí có yếu tố đúng, nhưng nhiều phần “không hoàn toàn chính xác”, vì vậy bà từ chối bình luận sâu về nội dung đàm phán khi tiến trình vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, phát biểu cùng ngày, Ngoại trưởng Iran, Abbas Araqchi, cho biết không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Mỹ , đồng thời nói thêm rằng việc trao đổi thông điệp thông qua các trung gian "không có nghĩa là đàm phán với Mỹ".

Về mục tiêu chính trị rộng hơn, bà Leavitt nói Tổng thống Trump muốn thấy một ban lãnh đạo tại Iran “thân thiện hơn” với Mỹ và sẵn sàng hợp tác, thay vì tiếp tục theo đuổi đường lối đối đầu. Phát biểu này nối tiếp quan điểm mà ông Trump từng nêu rằng Washington cần có tiếng nói trong vấn đề lãnh đạo tương lai của Iran.

Về vấn đề eo biển Hormuz, Nhà Trắng cho biết, hiện chưa có khung thời gian cho việc tàu chở dầu có thể qua lại một cách tự do song phía Mỹ vẫn theo dõi sát sao và chính quyền đang nỗ lực hướng tới điều đó càng sớm càng tốt. Phía Mỹ cũng đang liên tục đưa ra các giải pháp mới để giữ giá dầu ổn định.

Liên quan đến chiến dịch quân sự, bà Leavitt nói chính quyền Mỹ hiện chưa cần sự phê chuẩn chính thức mới từ Quốc hội, đồng thời cho biết Nhà Trắng trước đó đã thông báo cho nhóm nghị sĩ lãnh đạo chủ chốt như một “phép lịch sự”. Theo bà, ước tính ban đầu cho toàn bộ chiến dịch là khoảng 4 đến 6 tuần, và đến nay tiến độ đang được cho là đang đi nhanh hơn dự kiến.