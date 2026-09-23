English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tuyên bố không khuất phục Mỹ, nhấn mạnh lựa chọn ngoại giao

Thứ Tư, 22:59, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran không đầu hàng trước Mỹ, đồng thời khẳng định ngoại giao vẫn là lựa chọn của Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không đầu hàng trước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Tehran vẫn lựa chọn con đường ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

iran tuyen bo khong khuat phuc my, nhan manh lua chon ngoai giao hinh anh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 (UNGA) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Đoàn đại biểu Mỹ đã rời khỏi hội trường ngay khi ông Pezeshkian bắt đầu bài phát biểu. Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc chưa lập tức đưa ra bình luận về động thái này.

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới trước khi chiến sự nổ ra, hiện trở đang thành một trong những tâm điểm căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

“Không thể có chuyện tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ eo biển Hormuz trong khi chúng tôi lại bị ngăn cản tiếp cận hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy này. Việc duy trì thường trực các hạm đội thù địch và mở rộng chiến tranh sẽ không dẫn đến hòa bình”, ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran phát biểu trước Đại hội đồng gồm 193 thành viên, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại đây.

Trong bài phát biểu ngày 22/9, ông Trump lập luận để bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh với Iran, cho rằng Mỹ đã ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo Washington có thể “tiêu diệt hoàn toàn Cộng hòa Hồi giáo” nếu không đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ siết trừng phạt, hàng không Iran đối mặt nguy cơ bị cô lập
Mỹ siết trừng phạt, hàng không Iran đối mặt nguy cơ bị cô lập

VOV.VN - Ngày 23/9, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành hàng không Iran chính thức có hiệu lực, qua đó mở rộng sức ép đối với các hãng hàng không của Tehran sang cả sân bay, doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và dịch vụ hàng không tại nước ngoài.

Mỹ siết trừng phạt, hàng không Iran đối mặt nguy cơ bị cô lập

Mỹ siết trừng phạt, hàng không Iran đối mặt nguy cơ bị cô lập

VOV.VN - Ngày 23/9, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành hàng không Iran chính thức có hiệu lực, qua đó mở rộng sức ép đối với các hãng hàng không của Tehran sang cả sân bay, doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và dịch vụ hàng không tại nước ngoài.

Iran xác nhận đàm phán với Mỹ
Iran xác nhận đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Iran ngày 23/9 xác nhận Ngoại trưởng nước này vừa có cuộc thảo luận gián tiếp với đại diện Mỹ tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, dưới sự trung gian của Qatar.

Iran xác nhận đàm phán với Mỹ

Iran xác nhận đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Iran ngày 23/9 xác nhận Ngoại trưởng nước này vừa có cuộc thảo luận gián tiếp với đại diện Mỹ tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, dưới sự trung gian của Qatar.

Iran nêu điều kiện đàm phán, cảnh báo Mỹ về “đòn đáp trả”
Iran nêu điều kiện đàm phán, cảnh báo Mỹ về “đòn đáp trả”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đã liên lạc với Mỹ thông qua một bên trung gian là Qatar tại New York.

Iran nêu điều kiện đàm phán, cảnh báo Mỹ về “đòn đáp trả”

Iran nêu điều kiện đàm phán, cảnh báo Mỹ về “đòn đáp trả”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đã liên lạc với Mỹ thông qua một bên trung gian là Qatar tại New York.

Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz
Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 22/9 xác nhận 2 quốc gia trong khu vực đã thực hiện lệnh cấm bay với các hãng hàng không Iran.

Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz

Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 22/9 xác nhận 2 quốc gia trong khu vực đã thực hiện lệnh cấm bay với các hãng hàng không Iran.

Mỹ và Iran tiến hành cuộc đàm phán kéo dài ba giờ tại Liên hợp quốc
Mỹ và Iran tiến hành cuộc đàm phán kéo dài ba giờ tại Liên hợp quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9 cho biết các quan chức Mỹ và Iran đã tiến hành một cuộc đàm phán kéo dài khoảng ba giờ bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Mỹ và Iran tiến hành cuộc đàm phán kéo dài ba giờ tại Liên hợp quốc

Mỹ và Iran tiến hành cuộc đàm phán kéo dài ba giờ tại Liên hợp quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9 cho biết các quan chức Mỹ và Iran đã tiến hành một cuộc đàm phán kéo dài khoảng ba giờ bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ