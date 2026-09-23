Iran tuyên bố không khuất phục Mỹ, nhấn mạnh lựa chọn ngoại giao

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không đầu hàng trước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Tehran vẫn lựa chọn con đường ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 (UNGA) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Đoàn đại biểu Mỹ đã rời khỏi hội trường ngay khi ông Pezeshkian bắt đầu bài phát biểu. Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc chưa lập tức đưa ra bình luận về động thái này.

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới trước khi chiến sự nổ ra, hiện trở đang thành một trong những tâm điểm căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

“Không thể có chuyện tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ eo biển Hormuz trong khi chúng tôi lại bị ngăn cản tiếp cận hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy này. Việc duy trì thường trực các hạm đội thù địch và mở rộng chiến tranh sẽ không dẫn đến hòa bình”, ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran phát biểu trước Đại hội đồng gồm 193 thành viên, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại đây.

Trong bài phát biểu ngày 22/9, ông Trump lập luận để bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh với Iran, cho rằng Mỹ đã ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo Washington có thể “tiêu diệt hoàn toàn Cộng hòa Hồi giáo” nếu không đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.