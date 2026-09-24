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Iran sẵn sàng đàm phán, nhưng không khuất phục trước cường quyền

Thứ Năm, 05:28, 24/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Iran tối qua khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Mỹ. Tuy nhiên, Tehran không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức.

Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối qua, trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ông Pezeshkian khẳng định Iran không phải là quốc gia tài trợ khủng bố như cáo buộc. Trong 2 thế kỷ qua, Iran chưa từng tấn công bất kỳ quốc gia nào, mà chỉ tập trung xây dựng năng lực phòng thủ.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81. Ảnh: Reuters.

Ngược lại, Iran chính là nạn nhân của hành vi thù địch và khủng bố. Bất chấp thực tế bất công đó, Tehran sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, hòa đàm chỉ có thể diễn ra khi các biện pháp trừng phạt và gây áp lực được dỡ bỏ. Iran không bao giờ khuất phục trước cường quyền và áp bức. Áp bức chỉ càng khiến Tehran kháng cự quyết liệt hơn.

Về eo biển Hormuz, Tổng thống Pezeshkian nêu rõ Iran không thể mở lại tuyến vận tải này để nó được sử dụng cho hành vi thù địch chống lại chính Iran.

Trước bài phát biểu của Tổng thống Pezeshkian, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã có cuộc trao đổi gián tiếp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ hồi tháng 6. Trao đổi được xúc tiến với sự hỗ trợ của nhà trung gian Qatar. Được biết, ngay trước khi lên đường tới New York, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã ghé qua Doha để thảo luận với giới chức Qatar.

Về tình hình thực địa, Trung tâm An ninh Hàng hải Oman tối qua thông báo một thủy thủ thiệt mạng và 27 thuyền viên khác đã được sơ tán trong vụ tàu thương mại nước ngoài bị tấn công tại eo biển Hormuz chiều qua. Nguồn tin cho biết phương tiện bị tập kích là tàu CAPE DAO, mang cờ Antigua và Barbuda. Tuy nhiên, vũ khí được sử dụng cũng như bên thực hiện cuộc tấn công không được đề cập.

Ngay sau thông báo của Trung tâm An ninh Hàng hải Oman, Đại sứ quán Ấn Độ tại Muscat xác nhận thủy thủ thiệt mạng trong cuộc tấn công tàu CAPE DAO là công dân Ấn Độ. Tàu CAPE DAO bị tập kích khi đang trên đường di chuyển đến Ấn Độ. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng không được đề cập.

Bá Thi/VOV-Cairo
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