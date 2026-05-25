中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vỡ phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz

Thứ Hai, 08:23, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ibrahim Al-Fiqar cảnh báo nếu eo biển Hormuz bị tấn công, lực lượng của Tehran sẽ phá vỡ “vòng vây phong tỏa hải quân” mà Mỹ áp đặt đối với các cảng biển của Iran.

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mohsen Rezaei ngày 24/5 tuyên bố việc quản lý eo biển Hormuz là “quyền hợp pháp” của Tehran nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, theo các nguồn tin truyền thông khu vực.

iran doa rut khoi hiep uoc hat nhan, pha vo phong toa cua my o eo bien hormuz hinh anh 1
Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mohsen Rezaei. Ảnh: Reuters

“Iran quản lý eo biển Hormuz sẽ chấm dứt 50 năm bất ổn tại Vịnh Ba Tư”, hãng thông tấn bán chính thức Mehr News Agency dẫn lời ông Rezaei cho biết. Ông cũng khẳng định Iran có “những lý do vững chắc” để duy trì quyền kiểm soát eo biển này. Theo ông, mục tiêu của Tehran là ngăn Vịnh Ba Tư trở thành trung tâm triển khai quân sự và bất ổn trong khu vực.

Trong khi đó, Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ibrahim Al-Fiqar cảnh báo rằng nếu eo biển Hormuz bị tấn công, lực lượng Iran sẽ phá vỡ “vòng vây phong tỏa hải quân” mà Mỹ áp đặt đối với các cảng biển của Iran. Đồng thời, ông Al-Fiqar cũng đe dọa Tehran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

“Nếu đối thủ tấn công eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ phá vỡ phong tỏa hải quân và có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân”, ông Al-Fiqar viết trên mạng xã hội X hôm 24/5.

my_iran_2.jpg

Thỏa thuận Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Truyền thông Iran tối 24/5 khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa được thống nhất và đang đối mặt nguy cơ bị hủy bỏ. Nguyên nhân là bởi Washington chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: cuộc chiến Iran hiệp ước hạt nhân eo biên Hrmuz phong toả cảng biển đàm phán Mỹ Iran thoả thuận Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz “không phù hợp với thực tế”
Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz “không phù hợp với thực tế”

VOV.VN - Iran đã bác bỏ một số nội dung trong thỏa thuận tạm thời đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, cho rằng các phát biểu của ông Trump về eo biển Hormuz là “không phù hợp với thực tế”.

Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz “không phù hợp với thực tế”

Iran: Bình luận của ông Trump về eo biển Hormuz “không phù hợp với thực tế”

VOV.VN - Iran đã bác bỏ một số nội dung trong thỏa thuận tạm thời đang được chính quyền Tổng thống Donald Trump đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, cho rằng các phát biểu của ông Trump về eo biển Hormuz là “không phù hợp với thực tế”.

Ông Trump nói thoả thuận mới với Iran sẽ khác hoàn toàn thoả thuận cũ
Ông Trump nói thoả thuận mới với Iran sẽ khác hoàn toàn thoả thuận cũ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu đạt được một thỏa thuận với Iran, thỏa thuận đó sẽ khác hoàn toàn so với thỏa thuận hạt nhân được ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Ông Trump nói thoả thuận mới với Iran sẽ khác hoàn toàn thoả thuận cũ

Ông Trump nói thoả thuận mới với Iran sẽ khác hoàn toàn thoả thuận cũ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu đạt được một thỏa thuận với Iran, thỏa thuận đó sẽ khác hoàn toàn so với thỏa thuận hạt nhân được ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Mỹ không vội vàng để đạt thoả thuận hoà bình với Iran
Mỹ không vội vàng để đạt thoả thuận hoà bình với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán không nên vội vàng trong việc đạt thỏa thuận với Iran khi Nhà Trắng bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua. 

Mỹ không vội vàng để đạt thoả thuận hoà bình với Iran

Mỹ không vội vàng để đạt thoả thuận hoà bình với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán không nên vội vàng trong việc đạt thỏa thuận với Iran khi Nhà Trắng bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ