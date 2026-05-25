Iran dọa rút khỏi hiệp ước hạt nhân, phá vỡ phong tỏa của Mỹ ở eo biển Hormuz

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mohsen Rezaei ngày 24/5 tuyên bố việc quản lý eo biển Hormuz là “quyền hợp pháp” của Tehran nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, theo các nguồn tin truyền thông khu vực.

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mohsen Rezaei. Ảnh: Reuters

“Iran quản lý eo biển Hormuz sẽ chấm dứt 50 năm bất ổn tại Vịnh Ba Tư”, hãng thông tấn bán chính thức Mehr News Agency dẫn lời ông Rezaei cho biết. Ông cũng khẳng định Iran có “những lý do vững chắc” để duy trì quyền kiểm soát eo biển này. Theo ông, mục tiêu của Tehran là ngăn Vịnh Ba Tư trở thành trung tâm triển khai quân sự và bất ổn trong khu vực.

Trong khi đó, Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ibrahim Al-Fiqar cảnh báo rằng nếu eo biển Hormuz bị tấn công, lực lượng Iran sẽ phá vỡ “vòng vây phong tỏa hải quân” mà Mỹ áp đặt đối với các cảng biển của Iran. Đồng thời, ông Al-Fiqar cũng đe dọa Tehran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

“Nếu đối thủ tấn công eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ phá vỡ phong tỏa hải quân và có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân”, ông Al-Fiqar viết trên mạng xã hội X hôm 24/5.