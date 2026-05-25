Thỏa thuận Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ

Thứ Hai, 05:59, 25/05/2026
VOV.VN - Truyền thông Iran tối 24/5 khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa được thống nhất và đang đối mặt nguy cơ bị hủy bỏ. Nguyên nhân là bởi Washington chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan.

Cụ thể, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran khẳng định Mỹ đang cản trở việc tiến tới các điều khoản then chốt trong thỏa thuận, bao gồm vấn đề giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Nguy cơ thỏa thuận bị hủy bỏ đã xuất hiện, làm dấy lên hoài nghi về những gì mà cả hai bên cùng tuyên bố một ngày trước đó về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận khung. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết các cuộc hòa đàm có được tiếp tục hay không. Xác nhận chính thức từ chính quyền Iran về nguy cơ thỏa thuận đổ vỡ, cũng chưa được đưa ra.

Trước đó, cả Mỹ, Iran và nhà trung gian Pakistan, đều nhận định về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chiều qua thông báo một thỏa thuận với Iran có thể sắp được công bố, còn khi truyền thông Iran thì tiết lộ một số nội dung liên quan trong thỏa thuận.   

Ảnh minh họa: Reuters

Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những nội dung trọng tâm trong các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran, Bộ Ngoại giao Oman tối qua xác nhận nước này và Iran đã tiến hành các cuộc thảo luận về nguyên tắc đảm bảo tự do lưu thông qua tuyến hàng hải này theo luật pháp quốc tế. Cuộc đối thoại được tổ chức tại thủ đô Muscat của Oman, giữa Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Tuy nhiên, kết quả thảo luận chưa được công bố.

Trước đó, giới chức Iran nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận liên quan nào giữa Mỹ và Iran, cũng phải đảm bảo quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Bên cạnh đó, Iran liên tục tiến hành các bước đi nhằm khẳng định vai trò của mình với eo biển này, bao gồm việc công bố bản đồ địa giới về phạm vi giám sát của Tehran đối với khu vực vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman; đồng thời thành lập cơ quan quản lý và vận hành giao thông biển liên quan…        

Về phản ứng của khu vực đối với tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, kênh số 12 của Israel hôm qua cho biết các quan chức an ninh cấp cao nước này tiếp tục lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về khả năng đạt được thỏa thuận. Theo nguồn tin, giới chức Israel lo ngại thỏa thuận sẽ tạo điều kiện cho Iran phục hồi năng lực kinh tế và quân sự, khiến cho Washington và Tel Aviv khó có thể tiến đánh Tehran trong tương lai.

Israel và Mỹ phát động chiến tranh chống Iran ngày 28/2 vừa qua, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Tehran. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 năm, Tel Aviv và Washington thúc đẩy xung đột với Tehran. Trước đó, tháng 6 năm ngoái, Israel và sau đó là Mỹ, cũng đã đơn phương phát động chiến dịch tấn công quân sự phủ đầu vào Iran, khơi mào cho cuộc chiến đẫm máu kéo dài 12 ngày đêm giữa hai bên.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: thỏa thuận mỹ iran thỏa thuận giữa mỹ và iran thỏa thuận hòa bình giữa mỹ và iran israel xung đột trung đông
Tin liên quan

Pakistan hy vọng sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran
VOV.VN - Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif hôm qua (24/5) cho biết, nước này hy vọng sẽ sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Tehran bác tin giao nộp urani, Mỹ và Iran cam kết không tấn công nhau
VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái ngược nhau về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, giới chức Iran hôm nay khẳng định văn kiện không bao gồm vấn đề hạt nhân. Teheran đồng thời nhắc lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã từng nhiều lần tuyên bố.

Mỹ và Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt chiến tranh
VOV.VN - Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng, trong bối cảnh Washington, Tehran và các bên trung gian đều xác nhận đã có tiến triển đáng kể trong thương lượng.

Nóng thế giới ngày 24/5: Pakistan và Qatar nỗ lực cứu thỏa thuận hoà bình Mỹ-Iran
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để “cứu” thỏa thuận; Ông Trump họp khẩn về Iran, cân nhắc bước đi tiếp theo; Mỹ thất vọng với phản ứng của một số đồng minh NATO về chiến sự Iran;...

Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ra ngoài khu vực nếu Mỹ và Israel lại gây hấn
VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 20/5 cảnh báo, Tehran sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông, nếu Mỹ và Israel tiếp tục theo đuổi hành vi thù địch.

