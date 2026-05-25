Thỏa thuận Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ

Cụ thể, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran khẳng định Mỹ đang cản trở việc tiến tới các điều khoản then chốt trong thỏa thuận, bao gồm vấn đề giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Nguy cơ thỏa thuận bị hủy bỏ đã xuất hiện, làm dấy lên hoài nghi về những gì mà cả hai bên cùng tuyên bố một ngày trước đó về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận khung. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết các cuộc hòa đàm có được tiếp tục hay không. Xác nhận chính thức từ chính quyền Iran về nguy cơ thỏa thuận đổ vỡ, cũng chưa được đưa ra.

Trước đó, cả Mỹ, Iran và nhà trung gian Pakistan, đều nhận định về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chiều qua thông báo một thỏa thuận với Iran có thể sắp được công bố, còn khi truyền thông Iran thì tiết lộ một số nội dung liên quan trong thỏa thuận.

Ảnh minh họa: Reuters

Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những nội dung trọng tâm trong các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran, Bộ Ngoại giao Oman tối qua xác nhận nước này và Iran đã tiến hành các cuộc thảo luận về nguyên tắc đảm bảo tự do lưu thông qua tuyến hàng hải này theo luật pháp quốc tế. Cuộc đối thoại được tổ chức tại thủ đô Muscat của Oman, giữa Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Tuy nhiên, kết quả thảo luận chưa được công bố.

Trước đó, giới chức Iran nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận liên quan nào giữa Mỹ và Iran, cũng phải đảm bảo quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Bên cạnh đó, Iran liên tục tiến hành các bước đi nhằm khẳng định vai trò của mình với eo biển này, bao gồm việc công bố bản đồ địa giới về phạm vi giám sát của Tehran đối với khu vực vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman; đồng thời thành lập cơ quan quản lý và vận hành giao thông biển liên quan…

Về phản ứng của khu vực đối với tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, kênh số 12 của Israel hôm qua cho biết các quan chức an ninh cấp cao nước này tiếp tục lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về khả năng đạt được thỏa thuận. Theo nguồn tin, giới chức Israel lo ngại thỏa thuận sẽ tạo điều kiện cho Iran phục hồi năng lực kinh tế và quân sự, khiến cho Washington và Tel Aviv khó có thể tiến đánh Tehran trong tương lai.

Israel và Mỹ phát động chiến tranh chống Iran ngày 28/2 vừa qua, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Tehran. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 năm, Tel Aviv và Washington thúc đẩy xung đột với Tehran. Trước đó, tháng 6 năm ngoái, Israel và sau đó là Mỹ, cũng đã đơn phương phát động chiến dịch tấn công quân sự phủ đầu vào Iran, khơi mào cho cuộc chiến đẫm máu kéo dài 12 ngày đêm giữa hai bên.