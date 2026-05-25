Mỹ không vội vàng để đạt thoả thuận hoà bình với Iran

Thứ Hai, 05:53, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán không nên vội vàng trong việc đạt thỏa thuận với Iran khi Nhà Trắng bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua. 

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu Iran tại eo biển Hormuz sẽ “tiếp tục được duy trì đầy đủ” cho tới khi một thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất, xác nhận và ký kết. Theo ông Trump, cả phía Mỹ và Iran đều sẽ phải dành thời gian để hiện thực hoá thoả thuận hoà bình này.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường của ông Trump chỉ một ngày sau khi ông nói Washington và Iran đã “về cơ bản đàm phán xong” một bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình. Theo kế hoạch được thảo luận, thỏa thuận tiềm năng sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ đồng thời nhấn mạnh không được phép xảy ra “bất kỳ sai sót nào” trong tiến trình đàm phán, nhưng cho rằng quan hệ giữa Washington và Iran đang trở nên “chuyên nghiệp và hiệu quả hơn rất nhiều”.

Tuy nhiên, các bên vẫn còn nhiều bất đồng lớn liên quan chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt của Mỹ và yêu cầu từ Tehran về việc giải phóng hàng chục tỷ USD doanh thu dầu mỏ đang bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, Washington hiện vẫn đang cản trở một số điều khoản quan trọng trong dự thảo thỏa thuận, đặc biệt là vấn đề tài sản bị phong tỏa.

Trước đó, chính quyền của ông Trump liên tục phát tín hiệu lạc quan về triển vọng ngoại giao sau nhiều tuần đàm phán thông qua các nước trung gian vùng Vịnh và Pakistan. Tổng thống Trump hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn trong nước do tác động của chiến sự tới giá năng lượng và lạm phát tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Quang Trung/VOV-Washington
Quan chức Mỹ nói ông Trump cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” hoàn tất thỏa thuận

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” để hoàn tất thỏa thuận, trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên quan đến kho dự trữ hạt nhân của Tehran vẫn tiếp diễn.

Tehran bác tin giao nộp urani, Mỹ và Iran cam kết không tấn công nhau

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái ngược nhau về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, giới chức Iran hôm nay khẳng định văn kiện không bao gồm vấn đề hạt nhân. Teheran đồng thời nhắc lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã từng nhiều lần tuyên bố.

Lộ diện các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang dần thành hình, với các nội dung đáng chú ý như mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và khả năng Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu cấp độ cao.

Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng D, nơi chủ nhà Mỹ sẽ đối đầu với Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ.

