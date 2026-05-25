Mỹ không vội vàng để đạt thoả thuận hoà bình với Iran

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu Iran tại eo biển Hormuz sẽ “tiếp tục được duy trì đầy đủ” cho tới khi một thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất, xác nhận và ký kết. Theo ông Trump, cả phía Mỹ và Iran đều sẽ phải dành thời gian để hiện thực hoá thoả thuận hoà bình này.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường của ông Trump chỉ một ngày sau khi ông nói Washington và Iran đã “về cơ bản đàm phán xong” một bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình. Theo kế hoạch được thảo luận, thỏa thuận tiềm năng sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ đồng thời nhấn mạnh không được phép xảy ra “bất kỳ sai sót nào” trong tiến trình đàm phán, nhưng cho rằng quan hệ giữa Washington và Iran đang trở nên “chuyên nghiệp và hiệu quả hơn rất nhiều”.

Tuy nhiên, các bên vẫn còn nhiều bất đồng lớn liên quan chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt của Mỹ và yêu cầu từ Tehran về việc giải phóng hàng chục tỷ USD doanh thu dầu mỏ đang bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, Washington hiện vẫn đang cản trở một số điều khoản quan trọng trong dự thảo thỏa thuận, đặc biệt là vấn đề tài sản bị phong tỏa.

Trước đó, chính quyền của ông Trump liên tục phát tín hiệu lạc quan về triển vọng ngoại giao sau nhiều tuần đàm phán thông qua các nước trung gian vùng Vịnh và Pakistan. Tổng thống Trump hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn trong nước do tác động của chiến sự tới giá năng lượng và lạm phát tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.