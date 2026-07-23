Cảnh báo đáp trả đe dọa tấn công của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cả quân đội, Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran, đồng loạt đưa ra tối 22/7.

Iran dọa sẽ tập kích các hạ tầng năng lượng của vùng Vịnh. Ảnh: Reuters

Trong đó, tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran nêu rõ: nếu Mỹ hành động đúng như đe dọa, Iran sẽ khiến cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vùng Vịnh bị đình trệ. Toàn bộ hạ tầng dầu mỏ, khí đốt, điện năng và kinh tế tại khu vực sẽ trở thành mục tiêu tập kích của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran khẳng định việc Tổng thống Trump liên tục nhắc lại những đe dọa là nguy hiểm và phản tác dụng, chỉ càng khiến căng thẳng leo thang hơn.

Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Qalibaf cũng cảnh báo nếu Iran không thể bán dầu, không quốc gia nào trong khu vực có thể xuất khẩu nguồn hàng này. Viết trên mạng xã hội X, ông Qalibaf khẳng định cuộc xung đột giờ đây đã trở thành canh bạc “cùng thắng hoặc cùng chết”. Nếu an ninh của Iran không được đảm bảo, toàn bộ hạ tầng tại khu vực cũng không được an toàn.

Về eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Iran chỉ rõ an ninh tại vùng biển này giờ đây phụ thuộc vào việc có hay không có sự hiện diện của các lực lượng Mỹ. Nếu quân đội Mỹ còn hiện diện, eo Hormuz không thể có an toàn. Vùng biển chiến lược này cũng không bao giờ còn có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ toàn lực giáng trả, nếu hạ tầng năng lượng và thiết yếu của Iran bị tập kích. Ông Araghchi khẳng định đòn giáng trả của Iran sẽ không chỉ nhắm vào kẻ trực tiếp gây hấn, mà còn đánh vào bất kỳ bên nào tiếp tay cho hành vi gây hấn. Tất cả những bên tiếp tay cho hành vi gây hấn chống Tehran dù dưới bất kỳ dạng thức nào, đều là mục tiêu trả đũa hợp pháp của Iran.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump chiều qua cảnh báo mỗi lần Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ trừng phạt bằng việc ném bom một cây cầu hoặc một nhà máy điện ở Iran. Đe dọa đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran liên tục thực hiện các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” quyết liệt nhằm vào nhau.

Ngày 22/7 đã là ngày thứ 11 liên tiếp hai bên tập kích nhau, đánh dấu lần đối đầu ác liệt và kéo dài nhất giữa hai bên kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8/4. Nhiều chuyên gia quân sự cảnh báo giao tranh Mỹ-Iran đã gần chạm ngưỡng xung đột toàn diện. Nếu biện pháp ngoại giao không được lập tức triển khai, chiến tranh tổng lực bùng phát, là khó tránh khỏi.