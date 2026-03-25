Theo kênh truyền hình nhà nước Press TV, Iran đã từ chối đề xuất của Mỹ và khẳng định cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc “theo điều kiện và thời điểm do Iran quyết định”.

Iran đòi quyền chủ quyền với eo biển Hormuz và áp phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua tuyến vận chuyển này. Ảnh: Reuters

Cùng với đó, Iran đưa ra một đề xuất gồm 5 điểm, bao gồm: chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào quan chức nước này; chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực; yêu cầu bồi thường thiệt hại; các đảm bảo cụ thể ngăn xung đột tái diễn và công nhận “quyền chủ quyền” của Iran đối với eo biển Hormuz.

Đáng chú ý, Iran nhấn mạnh quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz là một trong những điều kiện then chốt. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định các yêu cầu như bồi thường chiến tranh và duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz nhiều khả năng sẽ không được Nhà Trắng chấp nhận, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang chịu tác động mạnh từ xung đột.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển một bản kế hoạch 15 điểm thông qua Pakistan nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, theo một quan chức Iran trao đổi với Reuters, phản hồi ban đầu của Iran đối với đề xuất này là “không tích cực”, song nước này vẫn đang tiếp tục xem xét. Phản hồi của Iran đã được chuyển qua Pakistan để gửi tới Mỹ.

Giới quan sát cho rằng với những khác biệt sâu sắc về điều kiện và mục tiêu, khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trong ngắn hạn vẫn còn rất hạn chế.