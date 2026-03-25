中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran đòi quyền chủ quyền với eo biển Hormuz

Thứ Tư, 23:15, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khi Mỹ thúc đẩy một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột thì Iran liên tiếp bác bỏ và đưa ra các yêu cầu riêng, khiến triển vọng đạt thỏa thuận ngày càng xa vời.

Theo kênh truyền hình nhà nước Press TV, Iran đã từ chối đề xuất của Mỹ và khẳng định cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc “theo điều kiện và thời điểm do Iran quyết định”.

iran doi quyen chu quyen voi eo bien hormuz hinh anh 1
Iran đòi quyền chủ quyền với eo biển Hormuz và áp phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua tuyến vận chuyển này. Ảnh: Reuters

Cùng với đó, Iran đưa ra một đề xuất gồm 5 điểm, bao gồm: chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào quan chức nước này; chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực; yêu cầu bồi thường thiệt hại; các đảm bảo cụ thể ngăn xung đột tái diễn và công nhận “quyền chủ quyền” của Iran đối với eo biển Hormuz.

Đáng chú ý, Iran nhấn mạnh quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz là một trong những điều kiện then chốt. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định các yêu cầu như bồi thường chiến tranh và duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz nhiều khả năng sẽ không được Nhà Trắng chấp nhận, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang chịu tác động mạnh từ xung đột.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển một bản kế hoạch 15 điểm thông qua Pakistan nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, theo một quan chức Iran trao đổi với Reuters, phản hồi ban đầu của Iran đối với đề xuất này là “không tích cực”, song nước này vẫn đang tiếp tục xem xét. Phản hồi của Iran đã được chuyển qua Pakistan để gửi tới Mỹ.

Giới quan sát cho rằng với những khác biệt sâu sắc về điều kiện và mục tiêu, khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trong ngắn hạn vẫn còn rất hạn chế.

 

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran eo biển Hormuz quyền chủ quyền eo biển Hormuz đàm phán Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel tăng cường tấn công tại miền Nam Lebanon

VOV.VN - Sau khi triển khai chiến dịch trên bộ tại miền Nam Lebanon, Israel tiếp tục tăng cường không kích tại khu vực này. Các cuộc tấn công cũng nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon trong ngày 25/3.

VOV.VN - Sau khi triển khai chiến dịch trên bộ tại miền Nam Lebanon, Israel tiếp tục tăng cường không kích tại khu vực này. Các cuộc tấn công cũng nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon trong ngày 25/3.

Thượng viện Mỹ không thông qua nghị quyết yêu cầu rút lực lượng vũ trang khỏi Iran

VOV.VN - Thượng viện Mỹ vừa tiếp tục bác bỏ một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Iran, đánh dấu lần thứ ba nỗ lực này không được thông qua. 

VOV.VN - Thượng viện Mỹ vừa tiếp tục bác bỏ một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Iran, đánh dấu lần thứ ba nỗ lực này không được thông qua. 

Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

VOV.VN - Iran đang đưa ra hàng loạt điều kiện cứng rắn nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, theo thông tin từ tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin.

VOV.VN - Iran đang đưa ra hàng loạt điều kiện cứng rắn nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, theo thông tin từ tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ