Iran từ chối ngừng bắn, chỉ đàm phán khi đạt mục tiêu chiến lược

Iran tuyên bố không chấp nhận đề xuất ngừng bắn và cho rằng việc bước vào tiến trình này với các bên “vi phạm cam kết” là không hợp lý, theo hãng tin bán chính thức Fars dẫn các nguồn thạo tin.

Iran tấn công tên lửa vào thủ đô Tel Aviv, Israel. Ảnh: Reuters

Theo đó, Tehran nhấn mạnh đang tập trung vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược trong chiến sự. Chỉ khi những mục tiêu này được đáp ứng, khả năng chấm dứt xung đột thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời mới được xem xét.

Iran cũng cho biết Mỹ đang gia tăng nỗ lực nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán gián tiếp với Tehran.

Trong khi đó, tại Mỹ, Trung tướng về hưu Jack Keane cảnh báo việc chấp nhận ngừng bắn với Iran có thể gây bất lợi cho Washington.

Phát biểu trên chương trình “Hannity” của Fox News, ông Keane cho rằng Mỹ cần duy trì sức ép quân sự để buộc Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân. “Nếu chúng ta ngừng bắn, điều đó sẽ rơi đúng vào ý đồ của họ” ông nói, đồng thời nhấn mạnh, cần tiếp tục gây sức ép để đạt được một thỏa thuận “hợp lý”.

Những nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cho biết đã có tiến triển trong các nỗ lực đàm phán với Iran, dù các cuộc không kích vẫn tiếp diễn trong khu vực.

Trước đó, ông Trump thông báo hoãn 5 ngày kế hoạch tấn công các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran, đồng thời cho rằng, Tehran đã phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán và “sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tuy nhiên, ông Keane bày tỏ hoài nghi về khả năng Iran tuân thủ các cam kết, cáo buộc chính quyền Tehran từng nhiều lần “đánh lừa” trong các thỏa thuận trước đây.

“Chúng ta đang đối mặt với một chính quyền không đáng tin cậy và từng tìm mọi cách che giấu sự thật”, ông nói, đồng thời cho rằng, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự gần đây.