Israel tăng cường tấn công tại miền Nam Lebanon

Thứ Tư, 22:29, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi triển khai chiến dịch trên bộ tại miền Nam Lebanon, Israel tiếp tục tăng cường không kích tại khu vực này. Các cuộc tấn công cũng nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon trong ngày 25/3.

Israel, quốc gia đã chiếm đóng miền Nam Lebanon trong khoảng hai thập kỷ cho đến năm 2000, đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp Lebanon và đưa bộ binh vào miền Nam nước này, kể từ khi đợt giao tranh mới nhất bùng phát.

Quân đội Israel cho biết, lực lượng bộ binh đã phá hủy các trung tâm chỉ huy và kho chứa vũ khí của Hezbollah, cũng như tiêu diệt một số thành viên lực lượng này tại miền Nam Lebanon, nhưng không nêu số lượng và địa điểm cụ thể; đồng thời tuyên bố sẽ kiểm soát khu vực miền Nam Lebanon đến sông Litani, cách biên giới khoảng 30km.

Giới chức Lebanon xác nhận, 9 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam nước này vào ngày 24/3. Trong khi truyền thông Lebanon đưa tin về các cuộc không kích và pháo kích tại nhiều địa điểm ở miền nam Lebanon trong hôm 25/3.

israel tang cuong tan cong tai mien nam lebanon hinh anh 1
Các bác sĩ của Trung tâm Y tế LAU khám bệnh cho bệnh nhân tại một trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho các gia đình di tản ở Beirut. Ảnh Reuters

Israel cũng tiếp tục không kích vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut, thành trì của Hezbollah. Khu vực này đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu trong cuộc xung đột hiện tại và cuộc xung đột năm 2024, hiện hầu hết cư dân tại đây đã sơ tán.

Hezbollah hôm 25/3 tuyên bố đã tấn công quân đội Israel, tập trung tại các thị trấn biên giới Naqura và Qawzah ở miền Nam Lebanon, cũng như tại một số địa điểm ở miền Bắc Israel, với hơn 100 quả rocket. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công này.

Minh Ngô/VOV-Ai Cập
Giao tranh Israel - Hezbollah: Lebanon trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo lan rộng
VOV.VN - Tình hình tại Lebanon đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng khi tần suất các cuộc không kích giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Chỉ riêng trong đêm 24/3 đã có ít nhất 7 cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực phía Nam thủ đô Beirut.

Australia phản đối Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa’ar tối 25/3, nhấn mạnh quan điểm của Canberra không muốn Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon.

Israel không kích hàng loạt mục tiêu tại Thủ đô Beirut của Lebanon

VOV.VN - Ngày 24/3, Israel đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích vào Thủ đô Beirut của Lebanon, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Trong khi vụ phóng tên lửa của Hezbollah vào miền Bắc Israel khiến 1 người thiệt mạng.

