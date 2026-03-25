Israel tăng cường tấn công tại miền Nam Lebanon

Israel, quốc gia đã chiếm đóng miền Nam Lebanon trong khoảng hai thập kỷ cho đến năm 2000, đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp Lebanon và đưa bộ binh vào miền Nam nước này, kể từ khi đợt giao tranh mới nhất bùng phát.

Quân đội Israel cho biết, lực lượng bộ binh đã phá hủy các trung tâm chỉ huy và kho chứa vũ khí của Hezbollah, cũng như tiêu diệt một số thành viên lực lượng này tại miền Nam Lebanon, nhưng không nêu số lượng và địa điểm cụ thể; đồng thời tuyên bố sẽ kiểm soát khu vực miền Nam Lebanon đến sông Litani, cách biên giới khoảng 30km.

Giới chức Lebanon xác nhận, 9 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam nước này vào ngày 24/3. Trong khi truyền thông Lebanon đưa tin về các cuộc không kích và pháo kích tại nhiều địa điểm ở miền nam Lebanon trong hôm 25/3.

Các bác sĩ của Trung tâm Y tế LAU khám bệnh cho bệnh nhân tại một trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho các gia đình di tản ở Beirut. Ảnh Reuters

Israel cũng tiếp tục không kích vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut, thành trì của Hezbollah. Khu vực này đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu trong cuộc xung đột hiện tại và cuộc xung đột năm 2024, hiện hầu hết cư dân tại đây đã sơ tán.

Hezbollah hôm 25/3 tuyên bố đã tấn công quân đội Israel, tập trung tại các thị trấn biên giới Naqura và Qawzah ở miền Nam Lebanon, cũng như tại một số địa điểm ở miền Bắc Israel, với hơn 100 quả rocket. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công này.