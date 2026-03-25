Thượng viện Mỹ không thông qua nghị quyết yêu cầu rút lực lượng vũ trang khỏi Iran

Thứ Tư, 21:57, 25/03/2026
VOV.VN - Thượng viện Mỹ vừa tiếp tục bác bỏ một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Iran, đánh dấu lần thứ ba nỗ lực này không được thông qua. 

Trong cuộc bỏ phiếu được công bố đêm 24/3, Thượng viện đã từ chối đưa nghị quyết ra thảo luận với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 53 phiếu chống. Nghị quyết đề xuất yêu cầu rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch bên trong hoặc chống lại Iran nếu chưa có sự cho phép của Quốc hội. Kết quả bỏ phiếu phần lớn diễn ra theo đường lối đảng phái. Thượng nghị sĩ John Fetterman là thành viên Dân chủ duy nhất bỏ phiếu chống nghị quyết, trong khi Thượng nghị sĩ Rand Paul là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất ủng hộ. 

Đây là lần thứ ba Thượng viện không thể thông qua nghị quyết nhằm kiểm soát các hành động quân sự của chính quyền của Tổng thống Trump đối với Iran, trong bối cảnh nhiều nghị sĩ cho rằng các hoạt động này cần có sự phê chuẩn của Quốc hội theo quy định về quyền lực chiến tranh. 

Các nghị sĩ Dân chủ cho biết sẽ tiếp tục đưa vấn đề này ra thảo luận cho đến khi phe Cộng hòa chấp thuận tổ chức các phiên điều trần công khai về chiến lược của Mỹ đối với Iran. 

Phát biểu trước khi bỏ phiếu, Thượng nghị sĩ Chris Murphy nhấn mạnh, việc thiếu các phiên điều trần công khai về cuộc chiến là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cho rằng, người dân Mỹ có quyền được biết rõ lý do và mục tiêu cuối cùng của chiến dịch quân sự này.

Iran tấn công tàu sân bay Mỹ: Xung đột tiếp tục leo thang

VOV.VN - Ngày 25/3, ngày thứ 26 của xung đột, Hải quân Iran thông báo đã phóng tên lửa hành trình tấn công tàu sân bay Mỹ tại khu vực. Tehran cũng tuyên bố vẫn đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Horrmuz và chưa có kế hoạch đàm phán với kẻ thù.    

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Thượng viện Mỹ nghị quyết Iran. 
Tin liên quan

Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

VOV.VN - Iran đang đưa ra hàng loạt điều kiện cứng rắn nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, theo thông tin từ tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin.

Quan chức Pakistan tiết lộ Iran đã nhận đề xuất ngừng bắn 15 điểm từ Mỹ

VOV.VN - Hai quan chức Pakistan ngày 25/3 cho biết Iran đã nhận được một đề xuất 15 điểm từ Mỹ, với mục tiêu hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột hiện nay.

Quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya bác bỏ thông tin Iran đang đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ, nói rằng Washington “chỉ đang tự đàm phán với chính mình”.

