Thượng viện Mỹ không thông qua nghị quyết yêu cầu rút lực lượng vũ trang khỏi Iran

Trong cuộc bỏ phiếu được công bố đêm 24/3, Thượng viện đã từ chối đưa nghị quyết ra thảo luận với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 53 phiếu chống. Nghị quyết đề xuất yêu cầu rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch bên trong hoặc chống lại Iran nếu chưa có sự cho phép của Quốc hội. Kết quả bỏ phiếu phần lớn diễn ra theo đường lối đảng phái. Thượng nghị sĩ John Fetterman là thành viên Dân chủ duy nhất bỏ phiếu chống nghị quyết, trong khi Thượng nghị sĩ Rand Paul là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất ủng hộ.

Đây là lần thứ ba Thượng viện không thể thông qua nghị quyết nhằm kiểm soát các hành động quân sự của chính quyền của Tổng thống Trump đối với Iran, trong bối cảnh nhiều nghị sĩ cho rằng các hoạt động này cần có sự phê chuẩn của Quốc hội theo quy định về quyền lực chiến tranh.

Các nghị sĩ Dân chủ cho biết sẽ tiếp tục đưa vấn đề này ra thảo luận cho đến khi phe Cộng hòa chấp thuận tổ chức các phiên điều trần công khai về chiến lược của Mỹ đối với Iran.

Phát biểu trước khi bỏ phiếu, Thượng nghị sĩ Chris Murphy nhấn mạnh, việc thiếu các phiên điều trần công khai về cuộc chiến là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cho rằng, người dân Mỹ có quyền được biết rõ lý do và mục tiêu cuối cùng của chiến dịch quân sự này.