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Iran đóng cửa không phận thủ đô Tehran, đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ

Thứ Hai, 06:51, 06/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 5/7 đánh giá việc triển khai thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, là khó khăn, nhưng vẫn có thể đạt được.

Hãng thông tấn Sinh viên Iran cho biết, tuyên bố trên được Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Iran Mohammad Baqer Qalibaf, đưa ra trong buổi tiếp đại diện Phong trào Hồi giáo Hamas tới dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Tehran tối 5/7. Ông Qalibaf nhận định, ngoại giao và các cuộc đàm phán có thể giải quyết được những bế tắc về quân sự giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời nhấn mạnh ngoại giao phải bảo toàn được những thắng lợi trên chiến trường và thành quả kháng chiến.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, đây là lần hiếm hoi Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf đưa ra tuyên bố đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ. Bởi sau khi chiến tranh bùng phát, ông Qalibaf nổi lên là nhân vật quyền lực có quan điểm cứng rắn nhất tại Tehran, nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối đầu không khoan nhượng với Washington. Động thái được tiến hành trong bối cảnh đáng chú ý khi Mỹ và Iran dự kiến nối lại hòa đàm vào cuối tuần này, ngay sau lễ tang Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei.

iran dong cua khong phan thu do tehran, de cao giai phap ngoai giao voi my hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Reuters

Cũng liên quan đến việc tổ chức tang lễ Đại giáo Ali Khamenei, truyền thông Iran tối qua cho biết, giới chức nước này đã quyết định đóng cửa không phận thủ đô Tehran trong ngày hôm nay (6/7), khi các nghi lễ chính thức được tổ chức tại nhiều khu vực khác nhau ở Tehran.   

Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei được coi là sự kiện có quy mô lớn nhất tại Iran trong nhiều thập niên. Các nghi lễ và hoạt động chính thức được tiến hành từ ngày 4-9/7, ở cả Iran và Iraq, với sự tham gia của hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo Iran cùng các quốc gia khu vực. Ước tính, hàng nghìn khách mời đại diện cho hơn 100 nước, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Chính phủ và quan chức cấp cao, đã đến Iran để chia buồn và tham dự tang lễ.

Bá Thi/VOV-Cairo
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