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Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong 48 giờ

Thứ Hai, 17:05, 02/11/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 2/11 khẳng định nước này sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện do Iran đưa ra.

Phát biểu trong họp báo hàng tuần tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh việc rút ngắn thời gian sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz từ 1 tuần xuống còn 2 ngày, cho thấy thiện chí rõ ràng của Iran về hòa giải. Điều kiện cần để triển khai bước đi này là Mỹ đáp ứng các yêu cầu mà Iran đã đưa ra.

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Tàu thuyền ở eo biển Hormuz nhìn từ bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 13/10/2026. Ảnh: ISNA/Reuters

Cũng trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran và Washington vẫn đang trao đổi thông điệp liên quan thông qua trung gian. Tuy nhiên, lộ trình khôi phục đàm phán chính thức giữa hai bên, không được đề cập.

Theo truyền thông khu vực, việc Iran giảm điều kiện thời gian mở lại eo Hormuz, là sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận vấn đề. Mặc dù vậy, chưa có gì đảm bảo Mỹ sẽ chấp nhận đề xuất này. Nguyên do là bởi Tehran vẫn gần như giữ nguyên các điều kiện khác, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của thế giới vốn hoàn toàn mở cho hoạt động giao thương quốc tế trước khi chiến tranh nổ ra.

Bá Thi/VOV-Cairo
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