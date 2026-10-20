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Iran khẳng định hợp tác với Nga “chặt chẽ chưa từng có”

Thứ Ba, 17:02, 20/10/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Iran hôm 20/10 khẳng định sự hợp tác giữa nước này và Liên bang Nga, là chặt chẽ chưa từng có. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga vừa có chuyến công du chính thức đến Tehran, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ - Israel - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026. 

Viết trên mạng xã hội X sáng 20/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, trong cuộc gặp ở Tehran hôm 19/10, ông và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, đã trao đổi nhiều vấn đề, trải rộng từ châu Âu tới Tây Á, bao gồm cả Lebanon, Palestine, Ukraine và Yemen. Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc mở rộng hợp tác kinh tế và hạt nhân giữa hai nước. Ông Arghchi khẳng định: trong lịch sử, Iran và Nga chưa bao giờ có sự hợp tác chặt chẽ với nhau như hiện nay.    

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt tay với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp tại Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Lavrov đến Tehran hôm 19/10, là chuyến thăm đầu tiên kể khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran ngày 28/2/2026. Phát biểu trước chuyến công du, ông Lavrov cho biết Moscow đang nỗ lực ngăn xung đột quy mô lớn bùng phát trở lại tại Trung Đông.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, truyền thông Iran đưa tin Tư lệnh quân đội gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir ngày 20/10 đã đến Tehran để tiếp tục nỗ lực trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Pakistan xác nhận.

Trước đó, Pakistan đã đóng vai trò chính trong việc giúp Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời hôm 8/4 và sau đó là thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh hồi tháng 6. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ đầu tháng 7, viện lý do Iran không tuân thủ cam kết. Kể từ giữa tháng 6, Washington và Tehran chưa tổ chức thêm bất kỳ vòng đàm phán chính thức nào, dù Islamabad và một số bên trung gian khác, đã triển khai nhiều nỗ lực hòa giải liên quan.

Bá Thi/VOV-Cairo
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