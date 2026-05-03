Iran khẳng định Mỹ không còn lựa chọn tốt trong cuộc khủng hoảng

Cảnh báo được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra trưa nay, chưa đầy một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại Iran, ông Kazem Gharibabadi, tuyên bố với các nhà ngoại giao tại Tehran rằng, “quả bóng hiện bên phần sân của người Mỹ”.

Theo ông Gharibabadi, Washington giờ đây phải lựa chọn giữa giải pháp ngoại giao, hoặc tiếp tục cách tiếp cận đối đầu cứng rắn với Tehran. Về phía Iran, nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai kịch bản.

Máy bay C-17A Globemaster III

Còn trong cảnh báo hôm nay, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã có sự thay đổi căn bản trong ngữ điệu của Trung Quốc, Nga và châu Âu đối với Mỹ. Đồng thời, Tehran cũng đã đưa ra “tối hậu thư” với Washington trong vấn đề dỡ bỏ phong tỏa hải quân, tức các biện pháp hạn chế mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Về tình hình thực địa, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cho biết hoạt động bay quân sự của Mỹ hướng về khu vực Trung Đông đang gia tăng. Hầu hết các máy bay triển khai là dòng C-17A Globemaster III với sức chở 77 tấn cùng khoảng 100 nhân sự. Ngoài ra, còn có các dòng máy bay khác như C-5M Super Galaxy, chiếc vận tải cơ lớn nhất của không quân Hoa Kỳ; máy bay KC-46 Pegasus và máy bay RC-135W Rivet Joint SIGINT…

Quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.