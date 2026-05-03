Iran khẳng định Mỹ không còn lựa chọn tốt trong cuộc khủng hoảng

Chủ Nhật, 22:06, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 3/5 khẳng định, Mỹ hiện không còn nhiều lựa chọn tốt trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo đó, Washington hoặc phải tiến hành chiến dịch quân sự bất khả thi, hoặc phải chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ với Tehran.

Cảnh báo được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra trưa nay, chưa đầy một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại Iran, ông Kazem Gharibabadi, tuyên bố với các nhà ngoại giao tại Tehran rằng, “quả bóng hiện bên phần sân của người Mỹ”.

Theo ông Gharibabadi, Washington giờ đây phải lựa chọn giữa giải pháp ngoại giao, hoặc tiếp tục cách tiếp cận đối đầu cứng rắn với Tehran. Về phía Iran, nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai kịch bản.

iran khang dinh my khong con lua chon tot trong cuoc khung hoang hinh anh 1
Máy bay C-17A Globemaster III

Còn trong cảnh báo hôm nay, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã có sự thay đổi căn bản trong ngữ điệu của Trung Quốc, Nga và châu Âu đối với Mỹ. Đồng thời, Tehran cũng đã đưa ra “tối hậu thư” với Washington trong vấn đề dỡ bỏ phong tỏa hải quân, tức các biện pháp hạn chế mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Về tình hình thực địa, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cho biết hoạt động bay quân sự của Mỹ hướng về khu vực Trung Đông đang gia tăng. Hầu hết các máy bay triển khai là dòng C-17A Globemaster III với sức chở 77 tấn cùng khoảng 100 nhân sự. Ngoài ra, còn có các dòng máy bay khác như C-5M Super Galaxy, chiếc vận tải cơ lớn nhất của không quân Hoa Kỳ; máy bay KC-46 Pegasus và máy bay RC-135W Rivet Joint SIGINT…    

Quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này. 

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Người dân Iran đối mặt khó khăn kinh tế vì xung đột với Mỹ, Israel
Người dân Iran đối mặt khó khăn kinh tế vì xung đột với Mỹ, Israel

VOV.VN - Trong khi các quan chức Liên hợp quốc cảnh báo về khoản kinh phí khổng lồ bị tiêu tốn cho xung đột, người dân Iran đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát phi mã và sự hoài nghi sâu sắc về tương lai của thỏa thuận ngừng bắn vừa được thiết lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết ông sẽ sớm xem xét một đề xuất mới do Iran gửi tới, song bày tỏ hoài nghi về khả năng đề xuất này được chấp nhận.

Mỹ có thể nối lại tấn công Iran dù đã nhận được bản đề xuất 14 điểm
Mỹ có thể nối lại tấn công Iran dù đã nhận được bản đề xuất 14 điểm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 cho biết ông đã được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, song vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran "cư xử không đúng mực".

