Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

Đầu tiên, Tiến sĩ Ali Larijani được xem là một quan chức quan trọng của Iran trong việc xử lý các cuộc biểu tình của người dân vào tháng 1/2026 và sau đó là một phần của quá trình chuyển đổi trong hệ thống chính quyền nước này sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran. Ảnh: Reuters.

Người đàn ông 67 tuổi này có mối liên hệ lâu dài với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và đã trở thành biểu tượng rõ ràng của chế độ. Ông Larijani thậm chí còn tham gia một cuộc mít tinh công khai tuần trước ở Tehran bất chấp việc ông là mục tiêu hàng đầu của Israel.

Ông Ali Larijani đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong bộ máy lãnh đạo của Iran. Ông từng là một chỉ huy của IRGC trong cuộc chiến với Iraq vào thập niên 1980 trước khi chuyển sang các vai trò chính trị. Ông Larijani từng giữ chức người đứng đầu đài truyền hình nhà nước, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran và chủ tịch quốc hội Iran (trong 12 năm cho đến năm 2020). Ông được cho là ngày càng có ảnh hưởng lớn đến lãnh tụ Khamenei về các vấn đề an ninh sau khi được bổ nhiệm làm cố vấn vào năm 2004.

Sau cuộc xung đột với Israel năm 2025, ông Ali Larijani trở lại vị trí nổi bật với tư cách là người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia, được nhiều nhà phân tích coi là người ra quyết định hàng đầu của Iran.

Ông Larijani xuất thân từ một gia đình giáo sĩ có ảnh hưởng trong Cộng hòa Hồi giáo. Một trong những người anh em của ông, Sadegh, là một Giáo chủ (Ayatollah) và cựu lãnh đạo ngành tư pháp Iran.

Ali Larijani cũng là một học giả có tiếng. Ban đầu được đào tạo về toán học và khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Sharif, ông có bằng tiến sĩ triết học từ Đại học Tehran và đã viết nhiều về tác phẩm của nhà triết học người Đức Immanuel Kant.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù Larijani được xem là một người thực dụng hơn là một người theo chủ nghĩa cứng rắn về mặt tư tưởng, ông vẫn cam kết bảo vệ sự tồn tại của Cộng hòa Hồi giáo Iran với tư cách là nezam, tức hệ thống chính phủ của Iran.

Theo các nhà phân tích, kể từ khi cuộc xung đột mới giữa một bên là Mỹ và Israel với một bên là Iran bắt đầu, ông Ali Larijani thường xuyên thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump và đóng vai trò quan trọng trong việc vạch ra chiến lược chiến tranh của Iran.

Ông Larijani đã đăng trên mạng xã hội X ngay sau khi cuộc xung đột bắt đầu: “Không giống như Mỹ, Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài”.