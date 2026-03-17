中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

Thứ Ba, 20:24, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

Đầu tiên, Tiến sĩ Ali Larijani được xem là một quan chức quan trọng của Iran trong việc xử lý các cuộc biểu tình của người dân vào tháng 1/2026 và sau đó là một phần của quá trình chuyển đổi trong hệ thống chính quyền nước này sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran. Ảnh: Reuters.

Người đàn ông 67 tuổi này có mối liên hệ lâu dài với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và đã trở thành biểu tượng rõ ràng của chế độ. Ông Larijani thậm chí còn tham gia một cuộc mít tinh công khai tuần trước ở Tehran bất chấp việc ông là mục tiêu hàng đầu của Israel.

Ông Ali Larijani đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong bộ máy lãnh đạo của Iran. Ông từng là một chỉ huy của IRGC trong cuộc chiến với Iraq vào thập niên 1980 trước khi chuyển sang các vai trò chính trị. Ông Larijani từng giữ chức người đứng đầu đài truyền hình nhà nước, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran và chủ tịch quốc hội Iran (trong 12 năm cho đến năm 2020). Ông được cho là ngày càng có ảnh hưởng lớn đến lãnh tụ Khamenei về các vấn đề an ninh sau khi được bổ nhiệm làm cố vấn vào năm 2004.

Sau cuộc xung đột với Israel năm 2025, ông Ali Larijani trở lại vị trí nổi bật với tư cách là người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia, được nhiều nhà phân tích coi là người ra quyết định hàng đầu của Iran.

Ông Larijani xuất thân từ một gia đình giáo sĩ có ảnh hưởng trong Cộng hòa Hồi giáo. Một trong những người anh em của ông, Sadegh, là một Giáo chủ (Ayatollah) và cựu lãnh đạo ngành tư pháp Iran.

Ali Larijani cũng là một học giả có tiếng. Ban đầu được đào tạo về toán học và khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Sharif, ông có bằng tiến sĩ triết học từ Đại học Tehran và đã viết nhiều về tác phẩm của nhà triết học người Đức Immanuel Kant.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù Larijani được xem là một người thực dụng hơn là một người theo chủ nghĩa cứng rắn về mặt tư tưởng, ông vẫn cam kết bảo vệ sự tồn tại của Cộng hòa Hồi giáo Iran với tư cách là nezam, tức hệ thống chính phủ của Iran.

Theo các nhà phân tích, kể từ khi cuộc xung đột mới giữa một bên là Mỹ và Israel với một bên là Iran bắt đầu, ông Ali Larijani thường xuyên thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump và đóng vai trò quan trọng trong việc vạch ra chiến lược chiến tranh của Iran.

Ông Larijani đã đăng trên mạng xã hội X ngay sau khi cuộc xung đột bắt đầu: “Không giống như Mỹ, Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Israel tuyên bố phá hủy máy bay chuyên chở ban lãnh đạo cấp cao Iran
VOV.VN - Quân đội Israel hôm 16/3 cho biết họ đã phá hủy một máy bay được giới lãnh đạo cấp cao của Iran sử dụng tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Chiếc máy bay từng chở cả Tổng thống Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Iran cảnh báo eo biển Hormuz “sẽ không còn như trước”
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng, các đợt không kích của Mỹ không thể phá hủy năng lực vũ khí của Tehran, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu kết thúc.

Israel sẽ tiếp tục oanh tạc Iran ít nhất 3 tuần nữa, với hàng ngàn mục tiêu
VOV.VN - Quân đội Israel đang lên kế hoạch cho chiến dịch oanh tạc Iran kéo dài ít nhất ba tuần nữa với “hàng nghìn mục tiêu” còn lại, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hôm nay (15/3).

Iran tiết lộ tình trạng sức khỏe lãnh tụ tối cao và khả năng điều hành đất nước
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa cho biết Lãnh tụ tối cao của Iran Mojtaba Khamenei đang có "sức khỏe tốt" và "điều hành đất nước một cách mạnh mẽ", trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe của Giáo chủ. Ông Araghchi cũng nói về tình hình đoàn kết trong nội bộ Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ