Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì ở mức thấp kỷ lục

Theo kết quả thăm dò của hãng tin Reuters phối hợp với công ty khảo sát Ipsos, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở mức 36%, không thay đổi so với tháng trước và là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 4.557 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ cho thấy nhiều người dân, bao gồm cả một bộ phận cử tri Đảng Cộng hòa, bày tỏ lo ngại về tính cách và những quyết định của Tổng thống trong bối cảnh xung đột với Iran.

Khảo sát cho thấy 36% người Mỹ ủng hộ các cuộc không kích nhằm vào Iran, trong khi chỉ 25% cho rằng các hành động này sẽ giúp nước Mỹ an toàn hơn.

Nguồn tin cho biết xung đột với Iran đã góp phần đẩy giá xăng tăng mạnh, ảnh hưởng đến tài chính của người dân, trong khi tỷ lệ ủng hộ cách xử lý chi phí sinh hoạt của Tổng thống ở mức 26%, ngang mức thấp nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, chỉ 16% người Mỹ ủng hộ việc nước này rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Diễn biến này cho thấy áp lực từ xung đột Iran và chi phí sinh hoạt đang tiếp tục tác động đến tâm lý và đánh giá của người dân Mỹ đối với chính quyền hiện tại.