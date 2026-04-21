Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì ở mức thấp kỷ lục

Thứ Ba, 23:16, 21/04/2026
VOV.VN - Kết quả cuộc khảo sát mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ duy trì ở mức thấp khi nhiều người dân lo ngại về cuộc xung đột với Iran và các vấn đề kinh tế.

Theo kết quả thăm dò của hãng tin Reuters phối hợp với công ty khảo sát Ipsos, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở mức 36%, không thay đổi so với tháng trước và là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Cuộc khảo sát được thực hiện với 4.557 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ cho thấy nhiều người dân, bao gồm cả một bộ phận cử tri Đảng Cộng hòa, bày tỏ lo ngại về tính cách và những quyết định của Tổng thống trong bối cảnh xung đột với Iran.

Khảo sát cho thấy 36% người Mỹ ủng hộ các cuộc không kích nhằm vào Iran, trong khi chỉ 25% cho rằng các hành động này sẽ giúp nước Mỹ an toàn hơn.

Nguồn tin cho biết xung đột với Iran đã góp phần đẩy giá xăng tăng mạnh, ảnh hưởng đến tài chính của người dân, trong khi tỷ lệ ủng hộ cách xử lý chi phí sinh hoạt của Tổng thống ở mức 26%, ngang mức thấp nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, chỉ 16% người Mỹ ủng hộ việc nước này rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Diễn biến này cho thấy áp lực từ xung đột Iran và chi phí sinh hoạt đang tiếp tục tác động đến tâm lý và đánh giá của người dân Mỹ đối với chính quyền hiện tại.

Trần Phương/VOV-Washington
Tag: Donald Trump tổng thống mỹ tỷ lệ ủng hộ ông Trump
Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh do lo ngại kinh tế và xung đột Iran

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và xung đột với Iran gia tăng.

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và xung đột với Iran gia tăng.

Giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD sau thông tin ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Giá dầu thế giới giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran, gắn với việc mở lại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Giá dầu thế giới giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran, gắn với việc mở lại eo biển Hormuz.

Đa số người Mỹ ủng hộ sớm chấm dứt xung đột với Iran

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số người Mỹ muốn nhanh chóng kết thúc sự can dự của nước này tại Iran, ngay cả khi không đạt được các mục tiêu đề ra.

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số người Mỹ muốn nhanh chóng kết thúc sự can dự của nước này tại Iran, ngay cả khi không đạt được các mục tiêu đề ra.

Thuế quan đẩy giá rượu tăng, người tiêu dùng Mỹ chuyển hướng lựa chọn

VOV.VN - Thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu đang khiến giá rượu tăng cao, buộc nhiều nhà hàng và nhà bán lẻ tại Mỹ phải điều chỉnh thực đơn và nguồn cung.

VOV.VN - Thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu đang khiến giá rượu tăng cao, buộc nhiều nhà hàng và nhà bán lẻ tại Mỹ phải điều chỉnh thực đơn và nguồn cung.

Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống quân sự trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống quân sự trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

