Tổng thống Mỹ Trump dọa ném bom Iran nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận

“Tôi dự kiến ​​sẽ ném bom vì tôi nghĩ đó là thái độ tốt hơn khi bắt đầu”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại trên chương trình “Squawk Box” của CNBC sáng 21/4 (theo giờ Mỹ).

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Reuters.

“Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Ý tôi là, quân đội đang rất háo hức. Họ thực sự tuyệt vời”, ông nói, tiếp tục ca ngợi những nỗ lực của mình trong việc xây dựng lại quân đội Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các quan chức cấp cao khác của chính quyền Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ tới Pakistan hôm 21/4 để tham gia vòng đàm phán căng thẳng thứ hai.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nói rằng “rất khó có khả năng” ông sẽ gia hạn thời hạn ngừng bắn xa hơn tối mai (22/4). Trong khi đó, các hãng truyền thông Iran bày tỏ nghi ngờ về tin tức cho rằng các quan chức Iran đang ở Pakistan để chuẩn bị đàm phán với Mỹ.

Một số hãng thông tấn nhà nước Iran đã bác bỏ các báo cáo cho rằng các nhà đàm phán Iran đã đến Islamabad để hòa đàm, sau khi các nguồn tin nói rằng một phái đoàn của Mỹ dự kiến ​​sẽ đến Pakistan để giải quyết các điểm bất đồng với Iran.

Tasnim - một hãng thông tấn liên kết với nhà nước Iran, đã cáo buộc truyền thông Mỹ đang vẽ ra một “câu chuyện” về các cuộc đàm phán sắp diễn ra. “Cho đến nay, chưa có phái đoàn nào từ Iran vào Pakistan”, Tasnim đưa tin hôm 21/4.