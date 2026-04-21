  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Mỹ Trump dọa ném bom Iran nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận

Thứ Ba, 20:55, 21/04/2026
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ tiếp tục ra lệnh ném bom Iran nếu hai nước không đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn trước hạn chót tối 22/4 (giờ Washington).

“Tôi dự kiến ​​sẽ ném bom vì tôi nghĩ đó là thái độ tốt hơn khi bắt đầu”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại trên chương trình “Squawk Box” của CNBC sáng 21/4 (theo giờ Mỹ).

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Reuters.

“Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Ý tôi là, quân đội đang rất háo hức. Họ thực sự tuyệt vời”, ông nói, tiếp tục ca ngợi những nỗ lực của mình trong việc xây dựng lại quân đội Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các quan chức cấp cao khác của chính quyền Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ tới Pakistan hôm 21/4 để tham gia vòng đàm phán căng thẳng thứ hai.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nói rằng “rất khó có khả năng” ông sẽ gia hạn thời hạn ngừng bắn xa hơn tối mai (22/4). Trong khi đó, các hãng truyền thông Iran bày tỏ nghi ngờ về tin tức cho rằng các quan chức Iran đang ở Pakistan để chuẩn bị đàm phán với Mỹ.

Một số hãng thông tấn nhà nước Iran đã bác bỏ các báo cáo cho rằng các nhà đàm phán Iran đã đến Islamabad để hòa đàm, sau khi các nguồn tin nói rằng một phái đoàn của Mỹ dự kiến ​​sẽ đến Pakistan để giải quyết các điểm bất đồng với Iran.

Tasnim - một hãng thông tấn liên kết với nhà nước Iran, đã cáo buộc truyền thông Mỹ đang vẽ ra một “câu chuyện” về các cuộc đàm phán sắp diễn ra. “Cho đến nay, chưa có phái đoàn nào từ Iran vào Pakistan”, Tasnim đưa tin hôm 21/4.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20/4, nhà đàm phán hàng đầu Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammad Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang tìm cách biến bàn đàm phán này - trong trí tưởng tượng của ông ấy - thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh việc tái khởi động chiến tranh”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
3 lý do khiến cuộc chiến ở Iran có nguy cơ rơi vào trạng thái đóng băng
VOV.VN - Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn mong manh, trong khi đàm phán hầu như không tiến triển, đặt ra câu hỏi xung đột sẽ đi về đâu?

Ông Trump ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần được công bố vào ngày 7/4 vừa qua. Ông hiện coi thỏa thuận ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào “tối 22/4 theo giờ Washington”, nhưng ông “rất khó có khả năng” gia hạn thêm nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Mỹ vội vã cố đạt một thỏa thuận hời hợt, nhiều rủi ro với Iran?
VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

