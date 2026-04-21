Ông Trump không muốn gia hạn ngừng bắn với Iran, nói không còn nhiều thời gian

Thứ Ba, 21:38, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho biết ông không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời khẳng định Washington đang ở vị thế thuận lợi trong đàm phán và cuối cùng sẽ đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời”.

Phát biểu với truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn với Iran bởi không còn nhiều thời gian. Bên cạnh đó, ông Trump cũng tiết lộ, quân đội Mỹ đã tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn để bổ sung trang thiết bị và sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran nếu ông ra lệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán với Iran có thể diễn ra tại Pakistan. Hiện tại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang được cho là chuẩn bị tới Islamabad, Pakistan để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran tham gia đàm phán với Washington.

Giới chức Pakistan vẫn hy vọng Tehran có thể cử phái đoàn tới tham gia vòng đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày mai (22/4). Tuy nhiên, một loạt động thái leo thang từ phía Mỹ trong 48 giờ qua đã khiến triển vọng này trở nên mong manh. Iran hiện tiếp tục công khai khẳng định không có kế hoạch quay trở lại bàn đàm phán, bất chấp các nỗ lực hậu trường của Pakistan và các bên trung gian khác.

Thoả thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran sẽ hết hiệu lực vào tối 22/4 (theo giờ Mỹ) tức là rạng sáng 23/4 theo giờ Trung Đông.

Đàm phán Mỹ - Iran có thể diễn ra ngày 22/4

VOV.VN - Truyền thông dẫn lời một số quan chức khu vực chiều 21/4 cho biết cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu cho thấy hai bên sẽ tham gia vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 22/4, hạn chót của lệnh ngừng bắn 2 tuần có hiệu lực hôm 8/4.

Quang Trung/VOV-Washington
Ông Trump khẳng định sẽ đạt thoả thuận với Iran dù đàm phán vẫn không chắc chắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4 cho biết, ông tin tưởng thoả thuận hạt nhân mà Washington đang đàm phán với Iran sẽ vượt trội hơn so với Thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015 do nhóm P5+1 thực hiện. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được ấn định chắc chắn.

Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/4 cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon vào tuần tới tại Washington.

Ông Trump phủ nhận việc Israel gây sức ép để Mỹ tấn công Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4 cho biết, quyết định tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran không xuất phát từ sức ép từ phía Israel, mà dựa trên đánh giá riêng của ông về an ninh khu vực và chương trình hạt nhân của Tehran.

Mỹ xác nhận cử phái đoàn tới Pakistan tham gia vòng đàm phán mới với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/4 cho biết, Washington sẽ cử phái đoàn trở lại Pakistan để tiến hành vòng đàm phán mới với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện do Mỹ đưa ra. 

