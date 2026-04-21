Ông Trump không muốn gia hạn ngừng bắn với Iran, nói không còn nhiều thời gian

Phát biểu với truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn với Iran bởi không còn nhiều thời gian. Bên cạnh đó, ông Trump cũng tiết lộ, quân đội Mỹ đã tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn để bổ sung trang thiết bị và sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran nếu ông ra lệnh.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán với Iran có thể diễn ra tại Pakistan. Hiện tại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang được cho là chuẩn bị tới Islamabad, Pakistan để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran tham gia đàm phán với Washington.

Giới chức Pakistan vẫn hy vọng Tehran có thể cử phái đoàn tới tham gia vòng đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày mai (22/4). Tuy nhiên, một loạt động thái leo thang từ phía Mỹ trong 48 giờ qua đã khiến triển vọng này trở nên mong manh. Iran hiện tiếp tục công khai khẳng định không có kế hoạch quay trở lại bàn đàm phán, bất chấp các nỗ lực hậu trường của Pakistan và các bên trung gian khác.

Thoả thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran sẽ hết hiệu lực vào tối 22/4 (theo giờ Mỹ) tức là rạng sáng 23/4 theo giờ Trung Đông.