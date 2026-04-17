Quan chức tình báo Mỹ: Iran vẫn còn hàng nghìn tên lửa, UAV

Thứ Sáu, 06:59, 17/04/2026
VOV.VN - Quan chức quân sự Mỹ cho biết Iran vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể với hàng nghìn tên lửa và UAV, bất chấp các đợt không kích của Mỹ và Israel.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Iran vẫn duy trì “hàng nghìn tên lửa” cùng các máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều, đủ khả năng đe dọa lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực, bất chấp chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của Tehran.

quan chuc tinh bao my iran van con hang nghin ten lua, uav hinh anh 1
Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Phát biểu trước các nhà lập pháp ngày 16/4, Trung tướng James Adams, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, cho biết các lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite do Iran hậu thuẫn đã tiến hành “hàng trăm” cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ kể từ khi xung đột với Iran bùng phát hồi tháng 2/2026.

Theo ông Adams, chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel - hiện tạm dừng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh với Iran - đã gây “suy giảm đáng kể năng lực quân sự” của Tehran, song chưa thể loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa.

Dẫn các nguồn thạo tin về đánh giá tình báo Mỹ gần đây, truyền thông Mỹ hồi đầu tháng 4 cho biết khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, nước này vẫn sở hữu số lượng lớn UAV tấn công một chiều và nhiều tên lửa, bất chấp các đợt không kích kéo dài của Mỹ và Israel.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Nóng thế giới ngày 17/4: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran
Nóng thế giới ngày 17/4: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran; Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran phản đối gia hạn ngừng bắn; Tạp chí Time công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026…

Nóng thế giới ngày 17/4: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran

Nóng thế giới ngày 17/4: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran; Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran phản đối gia hạn ngừng bắn; Tạp chí Time công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026…

Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá dầu dưới mức 100 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá dầu dưới mức 100 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu hôm nay (17/4), giá dầu WTI đứng ở mức 89,9 USD/thùng, giảm 3,27 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 98,3 USD/thùng, tăng 0,10 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá dầu dưới mức 100 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá dầu dưới mức 100 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu hôm nay (17/4), giá dầu WTI đứng ở mức 89,9 USD/thùng, giảm 3,27 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 98,3 USD/thùng, tăng 0,10 USD/thùng.

Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran
Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - Tahir Andrabi ngày 16/4 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran hiện “chưa có thời gian cụ thể”.

Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran

Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - Tahir Andrabi ngày 16/4 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran hiện “chưa có thời gian cụ thể”.

