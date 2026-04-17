Quan chức tình báo Mỹ: Iran vẫn còn hàng nghìn tên lửa, UAV

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Iran vẫn duy trì “hàng nghìn tên lửa” cùng các máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều, đủ khả năng đe dọa lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực, bất chấp chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của Tehran.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Phát biểu trước các nhà lập pháp ngày 16/4, Trung tướng James Adams, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, cho biết các lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite do Iran hậu thuẫn đã tiến hành “hàng trăm” cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ kể từ khi xung đột với Iran bùng phát hồi tháng 2/2026.

Theo ông Adams, chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel - hiện tạm dừng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh với Iran - đã gây “suy giảm đáng kể năng lực quân sự” của Tehran, song chưa thể loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa.

Dẫn các nguồn thạo tin về đánh giá tình báo Mỹ gần đây, truyền thông Mỹ hồi đầu tháng 4 cho biết khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, nước này vẫn sở hữu số lượng lớn UAV tấn công một chiều và nhiều tên lửa, bất chấp các đợt không kích kéo dài của Mỹ và Israel.