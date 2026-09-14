Iran lên án Mỹ ngăn cản quan chức hạt nhân tham dự cuộc họp IAEA

Trước đó, Mỹ đã ngăn cản quan chức Iran tham dự cuộc họp của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc tại thủ đô Vienna, Áo trong tuần này, bằng cách phản đối việc miễn trừ người này khỏi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi và Đại sứ Iran tại IAEA Reza Najafi tại lễ khai mạc Hội nghị toàn thể IAEA ở Vienna, Áo, ngày 14/9 (Ảnh: Reuters)

Giám đốc chương trình hạt nhân của Iran, Mohammad Eslami, dự kiến ​​sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị toàn thể của IAEA bắt đầu từ ngày 14/9. Đây là một cuộc họp thường niên với sự tham gia của các quốc gia thành viên IAEA.

Tại lễ khai mạc phiên họp, Iran cho biết Áo đã thu hồi thị thực của ông Eslami sau khi ban đầu đã cấp cho ông.

“Việc hủy bỏ và cái gọi là lý do pháp lý được đưa ra cho việc thu hồi là một dấu hiệu rõ ràng của một hành động chính trị và sự chính trị hóa chính thức cấp cao của tổ chức này,” Đại sứ Iran tại IAEA phát biểu tại hội nghị.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, cho biết Mỹ đã gây áp lực buộc Áo phải làm như vậy, trong khi Iran và Nga cho biết đây là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn các quan chức Iran nhận được thị thực đi lại quốc tế.

Mỹ cho biết họ đã phản đối việc miễn trừ cho phép ông Eslami đi lại bất chấp các lệnh trừng phạt được tái áp đặt theo cơ chế “khôi phục nhanh” tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Eslami nằm trong số những người bị nhắm mục tiêu bởi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới cùng với Mỹ. Thỏa thuận này đã đổ vỡ sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018. Các cường quốc phương Tây đã kích hoạt cơ chế “khôi phục nhanh” vào năm ngoái để tái áp đặt các lệnh trừng phạt.

Iran và nhiều nước không công nhận các lệnh trừng phạt được tái áp đặt.