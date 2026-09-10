Iran phản đối nghị quyết của IAEA về chương trình hạt nhân

Phát biểu trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào. Theo ông, những hành động bị cáo buộc là "vi phạm" bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: IRNA)

Ông Baghaei cũng chỉ trích nghị quyết yêu cầu Iran thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận bảo đảm an toàn với IAEA, trong khi không tính đến việc Tehran từ chối cho phép cơ quan này tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran do những gì ông gọi là "các hành động gây hấn" của Mỹ và Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng nghị quyết sẽ không đạt mục đích, mà chỉ làm gia tăng tình trạng chính trị hóa IAEA và gây tổn hại đến nền tảng của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Nghị quyết do Anh, Pháp, Đức và Mỹ đệ trình được thông qua với 23 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 8 phiếu trắng. Văn kiện yêu cầu Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi báo cáo về vấn đề Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA vào cuối tháng 6/2025 theo một đạo luật được Quốc hội nước này thông qua. Tehran viện dẫn việc IAEA không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi đầu tháng 6/2025, cũng như những quan ngại về an ninh.