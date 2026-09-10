Trung Quốc phản đối nghị quyết về hạt nhân Iran tại IAEA

Lập trường về vấn đề hạt nhân Iran được Đại diện thường trực của Trung Quốc tại IAEA Lý Tùng trình bày tại phiên họp của Hội đồng Thống đốc IAEA ở Vienna, Áo ngày 9/9.

Đại diện Trung Quốc Lý Tùng phát biểu tại Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA diễn ra tại Vienna, Áo ngày 9 tháng 9 (Ảnh: CCTV)

Ông Lý Tùng cho rằng, kể từ tháng 6 năm ngoái, các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào những cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran đang chịu sự giám sát của IAEA đã gây cản trở nghiêm trọng đối với hợp tác giám sát và bảo đảm giữa Tehran và cơ quan này. Theo đại diện Trung Quốc, những diễn biến trên cũng tác động tiêu cực tới cơ chế của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), là nguyên nhân căn bản khiến quan hệ hợp tác giữa Iran và IAEA đến nay chưa thể trở lại bình thường.

Đại diện Trung Quốc nhấn mạnh, đối đầu chính trị tại Hội đồng Thống đốc không thể giải quyết vấn đề hạt nhân Iran; việc thúc ép thông qua nghị quyết chỉ làm gia tăng bất đồng, trong khi chuyển vấn đề lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không phải là giải pháp khả thi.

Ông Lý Tùng nêu rõ lịch sử vấn đề hạt nhân Iran cho thấy, giải pháp chính trị - ngoại giao mới là con đường duy nhất. Ông cho rằng bản ghi nhớ về sự hiểu biết theo giai đoạn giữa Mỹ và Iran được ký hồi tháng 6 là kết quả đáng quý của các nỗ lực trung gian, hòa giải của nhiều bên. Theo đó, khi cánh cửa đàm phán đã mở thì không nên đóng lại; khi vẫn còn hy vọng hòa bình thì không nên từ bỏ.

Phía Trung Quốc kêu gọi các bên khẩn trương hạ nhiệt căng thẳng, quay trở lại đối thoại và đàm phán. Bắc Kinh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề hạt nhân Iran, góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Trong cuộc họp, các nước thành viên IAEA đã tranh luận gay gắt trước khi thông qua nghị quyết về vấn đề hạt nhân Iran do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đồng bảo trợ. Trong tổng số 34 thành viên có quyền bỏ phiếu của Hội đồng Thống đốc, Trung Quốc, Nga và Niger bỏ phiếu phản đối; 8 nước đang phát triển, gồm Brazil, Nam Phi, Ấn Độ, Ai Cập, Thái Lan và một số nước khác, bỏ phiếu trắng.