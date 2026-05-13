Nóng thế giới ngày 13/5: Iran vạch "lằn răn đỏ" về urani trong đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề urani: Liên quan tiến trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei hôm qua tuyên bố rằng chương trình hạt nhân và vấn đề làm giàu urani của Iran, không nằm trong nghị sự đàm phán và không phải là vấn đề có thể đàm phán. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei cho biết quan điểm này đã được đích thân Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami, khẳng định.

Các máy ly tâm tại nhà máy làm giàu urani Natanz ở miền trung Iran trước khi bị phá hủy. Nguồn ảnh: Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran

Mỹ cáo buộc Iran “lật kèo” thỏa thuận chuyển giao urani làm giàu: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 cáo buộc Iran thay đổi lập trường trong thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp nhận kho uranium làm giàu của Tehran, giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp tục rơi vào bế tắc.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết phía Iran trước đó đã đồng ý để Mỹ đưa lượng urani làm giàu ra khỏi nước này, song sau đó lại rút lại cam kết. “Họ đã đồng ý cách đây hai ngày, nhưng rồi đổi ý vì điều đó không được ghi trong văn bản”, ông Trump nói.

Pakistan bác bỏ thông tin “gây hiểu nhầm” của truyền thông Mỹ về máy bay Iran: Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 12/5 đã bác bỏ thông tin của một số cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng nước này cho phép máy bay quân sự Iran sử dụng căn cứ không quân Nur Khan. Phía Pakistan khẳng định các thông tin này mang tính suy đoán, gây hiểu nhầm và không phản ánh đúng bản chất vấn đề.

Trong tuyên bố chính thức, Pakistan cho biết cả máy bay của Iran và Mỹ hạ cánh xuống nước này trong thời gian qua nhằm phục vụ việc đi lại của các nhà ngoại giao, nhân viên an ninh và các nhóm kỹ thuật tham gia các cuộc thảo luận nhằm giảm căng thẳng khu vực. Một số máy bay và lực lượng hỗ trợ vẫn tạm thời ở lại Pakistan để chuẩn bị cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Iran triển khai tàu ngầm mini ở eo biển Hormuz: Theo Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm nhỏ để đóng vai trò là "người bảo vệ vô hình" của eo biển Hormuz trong bối cảnh một loạt các thỏa thuận hòa bình đề xuất với Mỹ bị bác bỏ.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Iran sở hữu ít nhất 16 tàu ngầm mini lớp Ghadir. Mỗi tàu có thủy thủ đoàn dưới 10 người và có thể mang theo hai ngư lôi hoặc hai tên lửa hành trình chống hạm C-704. Quyết định triển khai các tàu ngầm mini của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng ông đang cân nhắc việc khôi phục kế hoạch hộ tống các tàu ở eo biển Hormuz.

Iran cảnh báo Mỹ phải trả giá nếu kéo dài tiến trình đàm phán: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án nào ngoài đề xuất 14 điểm đã gửi tới Mỹ nhằm giải quyết căng thẳng giữa hai nước, đồng thời cảnh báo mọi cách tiếp cận khác đều “chỉ dẫn tới thất bại”.

Người Iran xuống đường ủng hộ chính phủ. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 12/5, ông Ghalibaf nhấn mạnh Washington cần thừa nhận “các quyền chính đáng của người dân Iran” như được nêu trong đề xuất của Tehran. “Không có lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận quyền của người dân Iran theo nội dung đề xuất 14 điểm. Mọi cách tiếp cận khác sẽ hoàn toàn vô ích và chỉ dẫn tới thất bại”, ông viết.

Ông Trump tuyên bố “kế hoạch tốt nhất” để kết thúc chiến sự với Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ thất vọng về tiến trình đàm phán với Iran, cho rằng các nhà thương lượng Tehran liên tục thay đổi lập trường sau khi hai bên tưởng như đạt đồng thuận. Ông đồng thời khẳng định Washington đã có kế hoạch tốt nhất” để kết thúc chiến sự với Iran.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump khẳng định đang nắm trong tay “kế hoạch tốt nhất từ trước tới nay” để kết thúc cuộc chiến với Iran, đồng thời chỉ trích đề xuất phản hồi mới nhất từ Tehran là “không thể chấp nhận được”. “Tôi có một kế hoạch, đó là một kế hoạch rất đơn giản. Tôi không hiểu vì sao mọi người không nói thẳng ra như vậy: Iran không thể có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Ông Trump nói thỏa thuận ngừng bắn với Iran “rất mong manh”: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/5 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái “mong manh đến khó tin” sau các cuộc đấu hỏa lực cuối tuần qua, trong khi Tehran bác bỏ đề xuất hòa bình của Washington là “phi lý” và “quá đáng”.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin giải pháp ngoại giao với Iran là “hoàn toàn có thể”, dù cáo buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường. Theo ông Trump, phía Mỹ đã hy vọng vào việc Iran đồng ý bàn giao lượng unrani đã làm giàu nhưng điều đó lại không được đưa vào văn bản. Tổng thống Mỹ đồng thời gọi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, sau khi đọc phản hồi từ phía Tehran được gửi thông qua các đại diện đàm phán.

Giao tranh phá hủy cơ sở hạ tầng tại Iran. Ảnh: AP

Tổng thống Trump: Iran sẽ phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 tiếp tục phát đi những tín hiệu trái chiều về cuộc đối đầu với Iran, khi vừa bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran, vừa khẳng định Washington vẫn ưu tiên duy trì kênh đàm phán với chính quyền hiện tại của nước này.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết Mỹ sẽ “tiếp tục làm việc với Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận”, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tỏ ra tự tin rằng chính quyền hiện tại của Tehran cuối cùng sẽ phải nhượng bộ.

Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran: Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/5 đã công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Trong thông báo mới nhất Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp lệnh trừng phạt đối với 12 cá nhân và thực thể có liên quan tới hoạt động bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho Trung Quốc. Theo Washington, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng mạng lưới công ty bình phong tại Hong Kong, Dubai, Oman và nhiều khu vực pháp lý “dễ dãi” để che giấu vai trò của mình trong hoạt động xuất khẩu dầu và luân chuyển nguồn thu về cho chính quyền Iran.

Ukraine muốn châu Âu làm trung gian thỏa thuận “ngừng bắn sân bay” với Nga: Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết châu Âu có thể đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa bình Nga - Ukraine bằng cách thúc đẩy một “lệnh ngừng bắn sân bay”, theo đó hai bên đồng ý ngừng tấn công các sân bay của nhau.

Phát biểu với Politico bên lề hội nghị ngoại trưởng EU tại Brussels ngày 11/5, ông Sybiha cho rằng châu Âu cần đảm nhận vai trò mới trong các nỗ lực hòa bình, trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian bị đình trệ sau khi Washington tập trung vào cuộc chiến với Iran. “Có lẽ chúng ta cần một vai trò mới của châu Âu trong các nỗ lực hòa bình. Có thể chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết hoặc đạt được cái gọi là ‘lệnh ngừng bắn sân bay’”, ông Sybiha nói.

Cựu chánh văn phòng Tổng thống Ukraine bị cáo buộc rửa tiền 10 triệu USD: Ông Andrey Yermak, cựu chánh văn phòng đầy quyền lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vừa bị cơ quan chống tham nhũng Ukraine nêu tên trong một vụ án hình sự mới liên quan tới cáo buộc rửa tiền trị giá khoảng 10 triệu USD thông qua một dự án bất động sản cao cấp gần Kiev.

Theo thông báo đăng trên Telegram của các cơ quan chống tham nhũng Ukraine được phương Tây hậu thuẫn, ông Andrey Yermak, cựu chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là nghi phạm trong một vụ án hình sự mới. Ông Yermark bị cáo buộc tham gia một nhóm tội phạm rửa tiền khoảng 10 triệu USD, thông qua một dự án xây dựng khu dân cư cao cấp.

EU bắt đầu chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga: Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp - quốc phòng và “hạm đội bóng tối” của Nga.

Phát biểu tại họp báo ngày 11/5, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết, EU đã gửi đề xuất tới các nước thành viên về các biện pháp hạn chế mới đối với Nga. Theo đó, các biện pháp trừng phạt mới sẽ chủ yếu nhắm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga và mạng lưới tàu vận tải bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trần giá dầu.

Công ty công nghệ Trung Quốc Quectel khởi kiện Bộ Quốc phòng Mỹ: Ngày 11/5, công ty sản xuất thiết bị không dây Quectel Wireless Solutions đã đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ vì đã đưa công ty này vào danh sách các doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua.

Trong đơn kiện gửi lên Tòa án quận liên bang tại Washington, Quectel khẳng định công ty không hỗ trợ quân đội, hay ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Doanh nghiệp này cho biết chỉ thiết kế và sản xuất các công nghệ dân sự như mô-đun di động và ăng-ten sử dụng trong hệ thống giải trí trên ô tô và các thiết bị điện tử thông minh có kết nối mạng.

Australia cách ly 42 ngày với những người trở về từ ổ dịch Hanta: Sáng 12/5 (theo giờ Australia), 4 công dân và 1 thường trú nhân của nước này, cùng một công dân New Zealand đã được đến Hà Lan để chuẩn bị cho chuyến trở về Australia trong những ngày tới. Những người này khi trở về Australia sẽ được cách ly 42 ngày.

Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết, sau khi được đưa đến Hà Lan vào sáng nay, theo kế hoạch, những người này được cách ly trong 2 ngày lưu trú tại đây trong lúc chờ sắp xếp chuyến bay để đưa họ trở lại Australia.

Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước: Các quan chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 11/5 cho biết, 18 hành khách (17 người quốc tịch Mỹ và 1 người quốc tịch Anh) từ du thuyền hạng sang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do virus Hanta đã được đưa trở lại Mỹ và cách ly, trong đó một hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính đang được cách ly. Một người khác là trường hợp tiếp xúc gần song chưa có triệu chứng và đang được giám sát y tế.