  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran siết eo Hormuz, phát tín hiệu có thể phát triển urani cấp độ vũ khí

Thứ Ba, 21:11, 12/05/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc và Mỹ không ngừng gia tăng áp lực quân sự, Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo Hormuz và thậm chí có thể tiến hành làm giàu urani lên cấp độ cao hơn.

Trong bài viết trên mạng xã hội X sáng 12/5, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei cảnh báo Tehran có thể mở rộng làm giàu urani lên mức 90%, cấp độ có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân, nếu hành vi thù địch chống Iran còn tái diễn. Đây được coi là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, một quan chức cấp cao Iran cảnh báo khả năng nước này có thể mở rộng hoạt động làm giàu urani lên cấp độ vũ khí.

Trước đó, giới lãnh đạo Iran nhiều lần khẳng định Tehran hoàn toàn không có ý định theo đuổi hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo nhiều đánh giá đáng tin cậy, mức độ tinh khiết urani mà hoạt động làm giàu của Iran đã đạt được hiện là 60%, với khoảng hơn 400kg đã được tinh chế.

Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh sau các động thái siết kiểm soát của Iran. (Ảnh: Reuters)

Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những nghị sự trọng tâm khác trong tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, quan chức cấp cao trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/5 tuyên bố rằng Tehran đã mở rộng định nghĩa eo Hormuz thành một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với trước khi chiến tranh nổ ra.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Mohammad Akbarzadeh, quan chức cấp cao thuộc Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ: Eo Hormuz giờ đây không chỉ thuần túy là một khu vực với một chuỗi đảo liên quan, mà đã được mở rộng hơn một cách đáng kể về phạm vi địa lý và ý nghĩa quân sự.

Tehran đã áp đặt phong tỏa eo Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hôm 28/2. Biện pháp của Tehran khiến hoạt động lưu thông của tàu thuyền, đặc biệt là tàu chở dầu và khí đốt, qua eo Hormuz suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Trong nhiều tuyên bố gần đây, giới chức Iran liên tục khẳng định sẽ không từ bỏ quyền hợp pháp của nước này đối với eo Hormuz.

Một số phân tích cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể đạt mức 150 USD/thùng, nếu cuộc chiến Iran kéo dài tới tháng 6 năm nay.

Mỹ phô diễn tàu ngầm hạt nhân, Iran triển khai "lá chắn vô hình" tại Hormuz

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục nóng lên khi triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran, cả hai bên đều có những động thái quân sự đáng chú ý tại các vùng biển chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Lập trường của Tổng thống Putin khi tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt

VOV.VN - Giới truyền thông hiện đang có nhiều đồn đoán xung quanh bình luận gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng xung đột vũ trang Nga - Ukraine sắp bước vào hồi kết thúc.

Trung Quốc đưa thí nghiệm “phôi thai nhân tạo” đầu tiên vào không gian

VOV.VN - Hôm qua (11/5), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10, trong đó mang theo một nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của “phôi nhân tạo” trong không gian, để trả lời câu hỏi liệu con người có thể sống sót và sinh sản trong không gian hay không.

Pakistan bác bỏ thông tin “gây hiểu nhầm” của truyền thông Mỹ về máy bay Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm nay (12/5) đã bác bỏ thông tin của một số cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng nước này cho phép máy bay quân sự Iran sử dụng căn cứ không quân Nur Khan. Phía Pakistan khẳng định các thông tin này mang tính suy đoán, gây hiểu nhầm và không phản ánh đúng bản chất vấn đề.

Iran triển khai tàu ngầm mini ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm nhỏ để đóng vai trò là "người bảo vệ vô hình" của eo biển Hormuz trong bối cảnh một loạt các thỏa thuận hòa bình đề xuất với Mỹ bị bác bỏ.

