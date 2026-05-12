Iran siết eo Hormuz, phát tín hiệu có thể phát triển urani cấp độ vũ khí

Trong bài viết trên mạng xã hội X sáng 12/5, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei cảnh báo Tehran có thể mở rộng làm giàu urani lên mức 90%, cấp độ có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân, nếu hành vi thù địch chống Iran còn tái diễn. Đây được coi là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, một quan chức cấp cao Iran cảnh báo khả năng nước này có thể mở rộng hoạt động làm giàu urani lên cấp độ vũ khí.

Trước đó, giới lãnh đạo Iran nhiều lần khẳng định Tehran hoàn toàn không có ý định theo đuổi hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo nhiều đánh giá đáng tin cậy, mức độ tinh khiết urani mà hoạt động làm giàu của Iran đã đạt được hiện là 60%, với khoảng hơn 400kg đã được tinh chế.

Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh sau các động thái siết kiểm soát của Iran. (Ảnh: Reuters)

Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những nghị sự trọng tâm khác trong tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, quan chức cấp cao trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/5 tuyên bố rằng Tehran đã mở rộng định nghĩa eo Hormuz thành một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với trước khi chiến tranh nổ ra.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Mohammad Akbarzadeh, quan chức cấp cao thuộc Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ: Eo Hormuz giờ đây không chỉ thuần túy là một khu vực với một chuỗi đảo liên quan, mà đã được mở rộng hơn một cách đáng kể về phạm vi địa lý và ý nghĩa quân sự.

Tehran đã áp đặt phong tỏa eo Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hôm 28/2. Biện pháp của Tehran khiến hoạt động lưu thông của tàu thuyền, đặc biệt là tàu chở dầu và khí đốt, qua eo Hormuz suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Trong nhiều tuyên bố gần đây, giới chức Iran liên tục khẳng định sẽ không từ bỏ quyền hợp pháp của nước này đối với eo Hormuz.

Một số phân tích cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể đạt mức 150 USD/thùng, nếu cuộc chiến Iran kéo dài tới tháng 6 năm nay.