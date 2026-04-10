Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định quyết tâm trả thù cho người cha bị hạ sát

Ông Khamenei cũng cho biết Iran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz “bước sang một giai đoạn mới”. Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi các quốc gia láng giềng phía Nam của nước này - các nước Arab ven Vịnh Ba Tư cần cảnh giác trước “những lời hứa giả dối của quỷ dữ”, đồng thời cho biết Tehran vẫn đang chờ đợi “một phản hồi phù hợp” từ các nước này để có thể thể hiện thiện chí và tinh thần hữu nghị.

Lãnh đạo Iran nhấn mạnh nước này không tìm kiếm chiến tranh nhưng cũng sẽ không từ bỏ các quyền lợi của mình, đồng thời coi “toàn bộ Mặt trận Kháng chiến là một thể thống nhất”.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ yêu cầu bồi thường cho từng thiệt hại cũng như cái giá phải trả bằng máu đối với các liệt sĩ và khoản bồi thường cho những người bị thương trong cuộc chiến này”, tuyên bố dẫn lời ông Khamenei nêu rõ.