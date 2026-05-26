Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, ông Zolghadr tuyên bố: “Mặt trận quân sự, mặt trận ngoại giao và người dân trên đường phố đã chứng minh điều đó bằng sự kháng cự dũng cảm của mình, buộc đối phương phải quỳ gối”.

Tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters

Ông Zolghadr, một nhân vật kỳ cựu trong bộ máy quyền lực Iran, được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao hồi tháng 3/2026, thay thế ông Ali Larijani, người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Trước đó, ông từng giữ chức phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Việc ông được Zolghadr được lựa chọn sau cái chết của ông Larijani là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng ngày càng gia tăng của IRGC trong bộ máy cầm quyền Iran kể từ khi xung đột bùng phát. Trong thông điệp gửi người dân, ông Zolghadr cũng kêu gọi tăng cường “đoàn kết và gắn bó”, nhấn mạnh rằng đây cũng là “một mặt trận quan trọng trong cuộc đấu tranh”.

“Một nỗ lực chung nhằm ngăn chặn những lời nói hay hành động gây chia rẽ sẽ đưa đất nước Iran thân yêu tới chiến thắng cuối cùng”, ông nói thêm.