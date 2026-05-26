Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

Thứ Ba, 06:04, 26/05/2026
VOV.VN - Ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã thể hiện lập trường cứng rắn trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân, khẳng định Tehran “sẽ không lùi bước” trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, ông Zolghadr tuyên bố: “Mặt trận quân sự, mặt trận ngoại giao và người dân trên đường phố đã chứng minh điều đó bằng sự kháng cự dũng cảm của mình, buộc đối phương phải quỳ gối”.

Tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters

Ông Zolghadr, một nhân vật kỳ cựu trong bộ máy quyền lực Iran, được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao hồi tháng 3/2026, thay thế ông Ali Larijani, người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Trước đó, ông từng giữ chức phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Việc ông được Zolghadr được lựa chọn sau cái chết của ông Larijani là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng ngày càng gia tăng của IRGC trong bộ máy cầm quyền Iran kể từ khi xung đột bùng phát. Trong thông điệp gửi người dân, ông Zolghadr cũng kêu gọi tăng cường “đoàn kết và gắn bó”, nhấn mạnh rằng đây cũng là “một mặt trận quan trọng trong cuộc đấu tranh”.

“Một nỗ lực chung nhằm ngăn chặn những lời nói hay hành động gây chia rẽ sẽ đưa đất nước Iran thân yêu tới chiến thắng cuối cùng”, ông nói thêm.

Nổ lớn tại vịnh Ba Tư khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa về đích

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 25/5 đưa tin nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực biển phía Nam nước này, nghi do hoạt động đánh chặn vật thể bay không xác định thâm nhập. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran vẫn đang được khẩn trương thúc đẩy.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran
Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết urani làm giàu của Iran sẽ bị tiêu hủy tại Mỹ, ngay trên lãnh thổ Iran hoặc tại “một địa điểm khác có thể chấp nhận được”.

Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran
Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran

VOV.VN - Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã mất khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, tương đương gần 20% số lượng phi đội mà Washington sở hữu trước chiến sự, với tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ USD.

Ông Trump: Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai
Ông Trump: Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

