Hãng thông tấn Tasnim ngày 12/9 dẫn một nguồn tin cho biết Iran và Oman đã hoàn tất thỏa thuận về tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz và dự kiến sớm chính thức công bố nội dung này.

Theo nguồn tin, lễ công bố sẽ diễn ra với sự tham dự của ngoại trưởng các nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ được ký kết giữa Iran và Oman. Đại diện các nước khác tham dự cuộc họp nhằm nắm thông tin về tuyến hàng hải mới cũng như các quy định liên quan đến hoạt động đi lại của tàu thuyền.

Iran - Oman đạt thỏa thuận mới về eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận, tuyến dành cho tàu đi vào Vịnh Ba Tư sẽ hoàn toàn nằm trong vùng lãnh hải Iran. Một phần tuyến dành cho tàu rời Vịnh Ba Tư cũng đi qua vùng lãnh hải của Iran. Tuy nhiên, nguồn tin của Tasnim nhấn mạnh thỏa thuận giữa Iran và Oman không có nghĩa eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại.

Cùng ngày, Tasnim cho biết Iran đã thông qua các bên trung gian chuyển tới Mỹ danh sách gồm 7 điều kiện mà Washington phải đáp ứng trước khi Tehran đồng ý mở lại eo biển Hormuz.

“Cho đến khi 7 điều kiện này, vốn đã được các cấp lãnh đạo cao nhất của Iran phê chuẩn, được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa”, nguồn tin của Tasnim cho biết. Nội dung cụ thể của 7 điều kiện không được công bố.

Theo nguồn tin, việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các bước đi của Washington. Thỏa thuận vừa đạt được giữa Tehran và Muscat chủ yếu xác lập tuyến đường và các quy định hàng hải, chứ chưa đồng nghĩa với việc tàu thuyền có thể ngay lập tức lưu thông trở lại qua eo biển này.