Nổ lớn trên đảo của Iran, Eo Hormuz tiếp tục bị phong tỏa

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, ít nhất 2 tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ hướng đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất của Iran tại eo biển Hormuz và thường xuyên bị quân đội Mỹ tập kích thời gian qua. Đây là lần đầu tiên kể từ giữa tuần, những tiếng nổ lớn được nghe thấy trong vùng biển khu vực. Tuy nhiên, bản chất của các vụ nổ chưa được xác định.

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 6/9/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong khoảng gần 10 ngày đầu tháng 9, các lực lượng Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau. Trong số các mục tiêu bị tập kích có các tàu hàng, tàu chiến và các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đụng độ giữa hai bên khiến lưu thông qua eo Hormuz suy giảm mạnh, xuống còn trung bình dưới 10 tàu mỗi ngày trong nhiều ngày liên tiếp.

Để phá vỡ thế bế tắc, Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh đã quyết định tổ chức cuộc trao đổi đặc biệt với Ngoại trưởng Iran tại Oman vào thứ Hai tuần tới. Trước thềm cuộc họp này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi hôm qua đã tiến hành điện đàm.

Thông báo trên kênh Telegram của Ngoại trưởng Iran Araghchi tối qua cho biết, hai bên đã thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm những diễn biến mới nhất trong khu vực. Về eo biển Hormuz, ông Araghchi tiếp tục khẳng định Tehran sẽ không mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, trừ khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran, bao gồm từ bỏ chính sách và hành vi thù địch chống quốc gia Hồi giáo.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Vùng biển này đã bị Iran phong tỏa từ cuối tháng 2/2026 như một biện pháp đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel. Động thái của Tehran khiến số tàu dầu đi qua eo Hormuz suy giảm mạnh, đẩy giá dầu thô thế giới liên tục tăng cao, gây áp lực lên hầu hết các nền kinh tế, trong đó có chính nước Mỹ.